Trump opět rozšíří sankce proti Íránu

"Právě jsem pověřil ministra financí, aby podstatně rozšířil sankce proti státu Írán," napsal prezident na twitteru. Jak následně uvedl před reportéry v Los Angeles, jeho náhled na Írán se nezměnil, nicméně detaily svých dalších kroků zatím zveřejňovat nebude. Krajní možností je podle něj válka, jsou ale i jiné varianty, citovala z Trumpova prohlášení agentura Reuters.

Na slova šéfa Bílého domu o sankcích ihned reagoval íránský ministr zahraničí Muhammad Džavád Zaríf, který amerického prezidenta obvinil ze stupňování ekonomického tlaku. Trump podle něj úmyslně cílí na obyčejné Íránce. "Zastavte válku a teror. Bezpečnost pro všechny," dodal Zaríf na twitteru.

Trump loni v květnu odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem a proti Teheránu zavedl mimořádně rozsáhlá sankční opatření. Jak hodlá americká vláda postih Íránu dál rozšířit, není zatím jasné. Z útoku na saúdská ropná pole prezident obviňoval Teherán poměrně váhavě, americká vláda ale nevyloučila odvetný vojenský úder.

List The New York Times dnes s odvoláním na íránské zdroje napsal, že kvůli překážkám ze strany USA íránský prezident Hasan Rúhání možná nenavštíví Valné shromáždění OSN. Zasedání v New Yorku oficiálně začalo v úterý, na příští úterý je naplánován začátek všeobecné rozpravy. Podle newyorského listu íránský organizační tým nedostal americká víza, takže cesta celé íránské diplomatické delegace je ohrožena.