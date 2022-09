Trump poskytuje finanční pomoc příznivcům, kteří podnikli útok na americký Kapitol

— Autor: ČTK

Bývalý americký prezident Donald Trump uvedl, že poskytuje finanční pomoc některým z těch svých příznivců, kteří 6. ledna 2021 podnikli útok na americký Kapitol. Dodal, že pokud by byl znovu zvolen do Bílého domu, díval by se velmi příznivě na jejich omilostnění a omluvil se jim, informovala agentura Reuters.