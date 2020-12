Trump z politiky nezmizí, tvrdí politolog. Co vyvozuje z jeho čtyřleté vlády?

Slabiny volebního systému

"Není však nijak brzy na to začít přemýšlet o post-trumpovské demokracii - politickém systému, který se poučí z výzev a hrozeb, které zažil v uplynulých čtyřech letech," píše Zakaria. Těm, kteří si myslí, že takové obavy jsou přehnané a že Spojené státy ukázaly svou odolnost, doporučuje "podívat se ven".

Donald Trump se podle politologa nadále snaží využívat sílu prezidentského úřadu a veřejné instituce, aby zvrátil výsledky voleb, ačkoliv naštěstí neslaví úspěch - soudy odmítají ohýbání pravidel, i republikány nominovaní soudci se řídí zákonem, nikoliv zájmy své politické strany, a místní úředníci dělají svou práci.

To je sice povzbudivé, ale uplynulý měsíc přesto odhalil zásadní slabiny amerického volebního systému, deklaruje autor komentáře. Vysvětluje, volby ve Spojených státech nejsou řízeny apolitickými federálními úředníky, ale místními politiky, monitorují je zvolení a dosazení představitelé politických stran, kteří musí podepsat jejich výsledky. Systém dle politologa funguje díky tomu, že obě strany ctí svou povinnost posvětit výsledky voleb, které byly svobodné a spravedlivé, bez ohledu na to, jak dopadly.

"Avšak v těchto volbách Republikánská strana - prezident, celonárodní předseda strany, klíčoví senátoři a šéfové strany v jednotlivých státech - vytvářela nepolevující tlak na místní představitele, aby oddalovali nebo odmítali rutinní potvrzení výsledků," pokračuje Zakaria. Poukazuje, že v Georgii dva stávající republikánští senátoři vyzvali k rezignaci ministra vnitra Brada Raffenspergera, jelikož potvrdil, že volby v tomto státu proběhly svobodně a spravedlivě.

V Michiganu zase straničtí představitelé tlačili na dva republikány ze čtyřčlenné státní volební komise, která potvrzuje výsledky voleb, uvádí autor komentáře. Dodává, že jeden z nich v důsledku těchto výpadů složil funkci a výsledky byly potvrzeny jen díky druhému republikánovi Aeronu Van Langeveldemu, který si stál za tím, že v Michiganu zvítězil Joe Biden o 150 tisíc hlasů.

Zakaria soudí, že další podobné příběhy ještě vyplují napovrch a je velmi pravděpodobné, že Trump bude nadále útočit na ty republikánské představitele v klíčových státech, kteří odmítnou podpořit jeho tvrzení. Pokud jsou republikáni jako Raffensperger a Van Langevelde vytlačováni z politiky, poselství jejich spolustraníkům zní dle politologa jasně: v případě dalších těsných voleb musíte upřednostnit svou stranu před svou zemí, jinak se rozlučte s kariérou.

Anglosaský vs. francouzský model

Budoucí volební činitelé nemusí být tak čestní, což platí i o mladší a stranicky oddanější generaci soudců, varuje Zakaria. Vysvětluje, že americké volební mechanismy pocházejí z respektovaného anglosaského systému, v němž jsou občané a soukromé subjekty periodicky vyzýváni k plnění veřejných funkcí, což kontrastuje s francouzským systémem, kde větší kontrola připadá státu. Anglosaský systém spoléhá na myšlenku, že občané budou nadřazovat veřejný zájem nad zájem soukromý, což se Trump nyní rozhodl prověřit a zatáhl americkou demokracii do krize, tvrdí odborník.

"Potřebujeme soubor post-trumpovských reforem, které posílí americkou demokracii," nabádá politolog. Domnívá se, že by měly být vytvořeny nezávislé, nestranické komise, které budou volby řídit namísto stranických představitelů, stejně jako by mělo dojít ke standardizaci pravidel pro registraci voličů, korespondenční hlasování, počítání hlasů a hlášení výsledků.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Spojené státy potřebují také širší reformu, která bude postavená na zkušenosti z Trumpových let a uzákoní pravidla předání prezidentského úřadu, míní Zakaria. Stejně tak doporučuje, aby prezidentští kandidáti povinně zveřejňovali svá daňová přiznání, čímž by voliče upozornili na svůj případný střet zájmů - vítěz voleb by pak měl povinně umístit své firmy do opravdu nezávislého svěřeneckého fondu.

Dále se ukazuje, že prodleva mezi volbami a inaugurací zvoleného prezidenta je v USA příliš dlouhá - mnohem delší než v jiných zemích - a že dosluhující hlava státu má v tomto období neadekvátně velké pravomoci, domnívá se autor komentáře. Připomíná, že Trumpova administrativa na toto nebezpečí jasně ukázala, když původně pozastavila finance na předání moci a odmítla poskytovat Bidenovu týmu zpravodajské informace. Zákon by tak měl zajistit hladké předání úřadu a minimalizovat možnost, že odcházející prezident bude jednat ve svůj prospěch a oslabovat svého nástupce, apeluje politolog.

"Tak rozsáhlým útočením na americkou demokracii Trump vytáhl na světlo její slabiny. Měli bychom tento moment využít a naše instituce posílit," doporučuje Zakaria. Dodává, že v takovém případě bude americká demokracie lépe vybavená pro zvládnutí případné budoucí snahy dalšího Trumpovi podobného politika - případně Trumpa samotného za čtyři roky - opět převrátit systém.