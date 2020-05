USA: Potvrzeno za den dalších 1450 úmrtí kvůli koronaviru

Americký prezident Donald Trump ve vysílání televize Fox News uvedl, že očekává celkem 80.000 až 90.000 obětí epidemie nemoci covid-19 v USA.

Dříve americký prezident uváděl předpokládaný počet mrtvých mezi 60.000 a 70.000. Model, který Bílý dům prezentoval na začátku dubna, zase hovořil o rozmezí 100.000 až 240.000 mrtvých, a to při dodržování opatření proti šíření nákazy.

Podle JHU už mělo v USA pozitivní test na virus SARS-CoV-2 více než 1,15 milionu lidí. Potvrzené případy nákazy i úmrtí aktuálně přibývají o něco pomaleji než v některých dnech v minulém měsíci, stále je však denně hlášeno přes 20.000 nových nakažených a stovky smrtelných případů covidu-19. Z nemoci se v zemi vyléčilo na 180.000 lidí.

Vysokou americkou bilanci epidemie podle agentury AFP prezident Trump v nedělním televizním vystoupení příliš nekomentoval a místo toho "si zvolil výrazně optimistické ladění". "Myslím, že jsme zachránili miliony životů," prohlásil šéf Bílého domu, který čelí kritice za to, že hrozbu koronaviru dlouho zlehčoval, a za nepřipravenost USA na pandemii.

Podle Trumpa je možné preventivní opatření zavedená v boji proti koronaviru postupně rušit, aniž by při tom utrpěla ochrana veřejného zdraví. "Musíme ji (ekonomiku) mít znovu otevřenou bezpečně, ale co nejrychleji," citoval jej deník The Guardian.

Mnozí odborníci na veřejné zdraví se domnívají, že plnohodnotné obnovení ekonomických aktivit nebude možné bez účinné vakcíny proti covidu-19. Trump prý věří, že vakcínu "budeme mít do konce roku". Experti americké vlády ovšem varovali, že očkovací látka bude pravděpodobně dostupná až ve druhé polovině příštího roku.