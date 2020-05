USA už třetí den po sobě hlásí méně než 700 obětí s covidem

Za posledních 24 hodin USA registrovaly 657 úmrtí, o den dříve to bylo 532.

Ve Spojených státech, které jsou co do počtu obětí i nakažených pandemií nejhůře zasaženou zemí světa, od propuknutí nemoci v zemi zemřelo 98.875 lidí z celkového počtu bezmála 1,7 milionu nakažených. Za uplynulých 24 hodin JHU zaregistrovala okolo 18.000 nových případů nákazy, což je méně, než o den dříve.

Denní bilance úmrtí v této zemi s 330 miliony obyvatel od dubna do května pravidelně překračovala hranici 2000, je to však již téměř 20 dní, co byl počet obětí takto vysoký, uvádí agentura AFP. Za poslední tři týdny denní přírůstek zemřelých v souvislosti s covidem-19 pravidelně klesá pod 1000.