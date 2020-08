USA vyzvaly Rusko k respektování suverenity Běloruska

"Rusko musí respektovat suverenitu Běloruska a právo jeho lidu zvolit si svobodně a spravedlivě svoje vůdce," prohlásila dnes při tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová. "Významné počty Bělorusů, kteří pokojně protestují, jsou jasnou ukázkou toho, že vláda již nemůže ignorovat volání lidí po demokracii," dodala.

V Bělorusku pokračují již několik týdnů protesty proti výsledku prezidentských voleb z 9. srpna, v nichž podle volební komise získal již svůj šestý mandát současný prezident Alexander Lukašenko. Opozice však výsledky zpochybňuje a volá po nových volbách a Lukašenkově odstoupení.

Prezident však prozatím odmítá s protestujícími jednat a nadále setrvává u moci. Ruský prezident Vladimir Putin vyzval obě strany k dialogu, ale zároveň minulý týden prohlásil, že je připraven do Běloruska vyslat vojáky, pokud se tamní situace zhorší.

Evropská unie následně Moskvu vyzvala, aby se zdržela intervence do Běloruska, a Francie uvedla, že vstup ruských vojsk do situace by bylo "to nejhorší", co by se mohlo stát.