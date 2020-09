Volby v USA: Trump sází na slogan "právo a pořádek", nese to s sebou rizika, píše AP

Píše to agentura AP, podle níž s sebou oživení tohoto sloganu bývalého prezidenta Richarda Nixona pro Trumpa nese rizika.

Trumpův přístup ukázala jeho úterní návštěva ve městě Kenosha ve státě Wisconsin, kde bělošský policista za nevyjasněných okolností 23. srpna vážně zranil 29letého černocha několika výstřely do zad. Přibližně stotisícové město pak zažilo tři noci nepokojů, později se protesty proti policejní brutalitě zklidnily.

Prezident při cestě do jednoho ze států, v nichž se při listopadové prezidentské volbě čeká těsný souboj, komentoval hlavně pouliční výtržnosti z minulého týdne a prakticky se nevyjádřil k incidentu, který je vyvolal. Podle deníku The New York Times (NYT) Trump v Kenoshe ani jednou nezmínil postřeleného Jacoba Blakea, přičemž více soucitu vyjádřil policistům, kteří mají "těžkou práci".

"Zaměřuje se na násilí, které provázelo některé protesty, spíše než na stížnosti demonstrantů proti rasismu," shrnuje zpravodajka BBC v komentáři Trumpův přístup k vlně protestů za rasovou spravedlnost a policejní reformy. V úterý prezident znovu odmítl existenci systémového rasismu v amerických bezpečnostních složkách a na otázku na toto téma reagoval slovy: "Měli bychom se bavit o násilí, jaké jsme viděli v Portlandu a tady a v dalších místech."

"Tohle nejsou projevy poklidného protestu, ale domácí terorismus," prohlásil Trump ve Wisconsinu.

Současné protesty, jejich příčiny a násilnosti, které je v některých případech provází, se v posledních dnech staly dominantním tématem předvolební kampaně. V pondělí se k dění obsáhle vyjádřil i Trumpův demokratický vyzyvatel Joe Biden, který obvinil šéfa Bílého domu z rozdmýchávání strachu a nenávisti. Předcházely tomu dva incidenty spojené s protesty, které si vyžádaly tři mrtvé. V noci na minulou středu dva lidé zemřeli po střelbě v Kenoshe, přičemž policie viní 17letého Trumpova podporovatele Kylea Rittenhouse. O víkendu pak neznámý pachatel v Portlandu zastřelil jednoho z prezidentových stoupenců, kteří předtím na demonstranty útočili paintballovými zbraněmi a pepřovým sprejem.

Trump za dané situace sází všechno na obhajování "práva a pořádku", čímž míří na stejné voliče, kteří mu zajistili nečekaný úspěch v roce 2016. "Před čtyřmi roky to bylo 'postavte tu zeď', tedy jednoduchá, ale kódovaná mantra pro bělošskou Ameriku, že nebělošští cizinci ohrožují jejich způsob života. Tento týden Trump umístil do středu své kampaně jinou frázi o třech slovech, ale s podobnou rasovou dynamikou," uvádí AP.

Zajištění "práva a pořádku" ve své kampani v roce 1968 zdůrazňoval pozdější prezident Nixon. Ten ovšem tehdy nešel do voleb coby úřadující hlava státu. "Problém (pro Trumpa) je v tom, že když jste v úřadu, pak jste vy představitelem zákona a pořádku," uvedl historik z Princetonské univerzity Kevin Kruse. "Úřadující (prezident), který toto téma prosazuje, v zásadě posiluje argumenty svého soupeře," dodal.

Podle AP zároveň staronový slogan nebere v potaz zdravotnickou a ekonomickou krizi, která letos za Trumpovy vlády Spojené státy zasáhla. Dalším nedostatkem jeho strategie je to, že ji neaplikuje konzistentně. Zatímco odsuzuje násilí, víkendové počínání svých stoupenců podle BBC označil za "poklidný protest" a Rittenhouseovo jednání vykresloval jako sebeobranu.