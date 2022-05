KLDR podle Soulu odpálila blíže neurčenou střelu, může jít o balistickou raketu

— Autor: ČTK

Severní Korea odpálila směrem do Japonského moře blíže neurčenou střelu, informovala dnes jihokorejská armáda podle agentur. Japonská pobřežní stráž uvedla, že by to mohla být balistická raketa. Jde o čtrnáctou podobnou zkoušku, kterou izolovaný komunistický stát letos provedl.