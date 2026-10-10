Axios: Trumpova dohoda s Putinem je reakcí na to, že Kyjev nezastavil útoky na rafinérie

Libor Novák

10. října 2026 17:10

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americká diplomacie se podle webu Axiox dostala do ostrého sporu s ukrajinským vedením poté, co prezident Donald Trump dojednal dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ohledně obchodu s motorovou naftou. Rozhodnutí americké administrativy padlo v reakci na to, že ukrajinská strana ignorovala opakované výzvy ze strany Spojených států k zastavení útoků na ruské ropné rafinérie.

Tento nečekaný pakt s Moskvou vyvolal vážnou diplomacii krizi mezi Washingtonem a Kyjevem, která ohrožuje rozběhnutá jednání o ukončení válečného konfliktu. Podle vysoce postaveného amerického představitele ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podcenil situaci, neboť pokračujícími údery na energetickou infrastrukturu postupné narušil důvěru, kterou si u amerického prezidenta budoval.

Ukrajinské dronové útoky v posledních měsících výrazně zasáhly ruský zpracovatelský průmysl a vyvolaly v zemi energetické problémy, na což Moskva reagovala zákazem vývozu nafty. Tento krok však následně zvýšil tlak na světové trhy s pohony a vedl k růstu cen ropných produktů, což přímo zasáhlo i americké spotřebitele a vyvolalo nelibost v Bílém domě.

Ukrajinská strana se brání s tím, že dohoda mezi Trumpem a Putinem je nespravedlivá a představuje neoprávněný ústup vojskům Ruské federace. Zelenskyj v jednáních navrhoval zastavení útoků na rafinérie pod podmínkou, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou elektrickou síť, avšak Washington podle amerických zdrojů neviděl mezi těmito dvěma typy cílů přímou souvislost.

Oznámení o chystaném zrušení některých sankcí na ruský export nafty zaznělo během osmihodinového jednání v Miami, kde američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner tlumočili ukrajinské delegaci ostré výhrady prezidenta Trumpa. Zástupci USA zdůraznili, že Kyjev jako příjemce rozsáhlé vojenské a zpravodajské pomoci by neměl podnikat kroky, které poškozují ekonomické zájmy amerických občanů.

Ukrajinský úředník podle webu Axios uvedl, že během rozhovorů Witkoff a Kushner pohrozili, že Trump by mohl Ukrajinu odříznout od amerických zpravodajských služeb, pokud bude i nadále ignorovat jeho žádost. Americký představitel popřel, že by k takové hrozbě došlo, a uvedl, že Witkoff a Kushner Ukrajincům řekli, že USA jsou silným partnerem, který jim dodává munici a zpravodajské informace. Ukrajina by proto neměla podnikat kroky, které by poškozovaly americké spotřebitele.

Roztržka přišla paradoxně ve chvíli, kdy rozhovory v Miami dosahovaly slibného pokroku ohledně poválečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu a plánů na její obnovu i budoucí integraci do evropských struktur. Američtí vyjednavači nadále plánují návštěvu Moskvy a Kyjeva k projednání mírových návrhů, avšak výsledek jednání zůstává po nejnovějším vývoji značně nejistý.

před 12 hodinami

Trump čelí po oznámení dohody s Putinem kritice ze světa i z řad zákonodárců

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump čelí po oznámení dohody s Putinem kritice ze světa i z řad zákonodárců

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa schválit dovoz ruské nafty do Spojených států představuje zcela zásadní a překvapivý obrat v jeho dosavadní zahraniční i hospodářské politice. Tento krok přichází pouhé tři týdny poté, co šéf Bílého domu podepsal novou legislativu zavádějící dodatečné americké sankce a cla na státy, které nakupují ruskou ropu a plyn. Podle nejnovějšího vyjádření amerického prezidenta však ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s tím, že v nadcházejících měsících dodá na americký i světový trh stovky tisíc tun nafty.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Ukrajina Donald Trump

Aktuálně se děje

Aktualizováno před 25 minutami

Volby, ilustrační foto

Online Volby přinesly těsný souboj v Praze a zásadní zvrat v Ústí, ve Žďáru rozhodl jediný hlas

V sobotu ve 14. hodin se po celé České republice oficiálně uzavřely volební místnosti a skončilo hlasování v letošních komunálních volbách i ve volbách do jedné třetiny Senátu. Úderem druhé hodiny odpolední tak skončila možnost pro voliče odevzdat svůj hlas a pro tisíce členů okrskových komisí začala klíčová a technicky nejnáročnější část jejich práce spočívající ve sčítání odevzdaných hlasů. Celý průběh sčítání jsme pro vás sledovali online.

před 28 minutami

před 46 minutami

Vít Rakušan

Starostové nechtěli úspěch v Praze zakřiknout. Naše vize má šanci, řekl Rakušan

Dlouho se u Starostů a nezávislých čekalo, než představitelé opozičního hnutí znovu předstoupili před novináře, aby reflektovali úspěch v Praze, kde všechno nasvědčuje tomu, že Petr Hlaváček by se mohl stát novým primátorem. Klíčová budou povolební jednání, která se povedou s dalšími třemi subjekty. STAN zároveň uspěl v hlavním městě i v senátních volbách. 

před 47 minutami

Praha

Souboj o Prahu míří do finále. STAN směřuje k vítězství, Piráti ztrácí, Macinka neskrývá zklamání

Sčítání hlasů v komunálních volbách v hlavním městě Praze po sečtení dvou třetin okrsků přináší velmi vyrovnaný souboj o vítězství mezi hnutím STAN v čele s Petrem Hlaváčkem a koalicí Spolu pro Prahu vedenou Tomášem Portlíkem. Starostové a nezávislí si průběžně drží první místo se ziskem přibližně třiadvaceti procent hlasů, zatímco Spolu pro Prahu jim dýchá na záda s necelými jednadvaceti a půl procenta, přesto už porážku přiznalo.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Andrej Babiš

Zůstáváme nejsilnější politickou silou v zemi, v Praze proti mně budují nenávist, prohlásil Babiš po volbách

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš vystoupil na tiskové konferenci ve volebním štábu, kde zhodnotil dosavadní výsledky právě skončených komunálních a senátních voleb jako velmi úspěšné. Podle jeho slov potvrdily sčítání hlasů i volební zisky, že hnutí ANO zůstává nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních s výjimkou Senátu. Vládní předseda zároveň poznamenal, že výsledky se velmi blíží úspěšnému roku 2022, a to navzdory tomu, že politici vládních stran měli tentokrát na kampaň podstatně méně času než v tehdejším období, kdy působili v opozici.

před 2 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

Výsledky voleb přinesly dramatické zvraty. Metropole dál sčítají, někteří kandidáti mají o Senátu jasno

Volební místnosti v celé České republice se v sobotu odpoledne uzavřely a sčítání hlasů pro letošní komunální a senátní volby pomalu končí. Volební komise po celé zemi celé odpoledne usilovně zpracovávaly data z okrsků, přičemž průběžné výsledky přinášejí nemalá překvapení i potvrzení dosavadních politických trendů na celostátní i lokální úrovni.

před 2 hodinami

Ústí nad Labem

Hnutí ANO ztrácí baštu v Ústí nad Labem

Komunální volby v Ústí nad Labem přinášejí zásadní politický zvrat, když se dosavadní pevná bašta hnutí ANO ocitá v hlubokém propadu. Podle průběžných výsledků po sečtení většiny volebních okrsků míří k přesvědčivému vítězství široká koalice sedmi subjektů vystupující pod názvem Jedno Ústí.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Tomio Okamura

Okamura přiznal zklamání z neúspěchu SPD v senátních volbách

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura zhodnotil na tiskové konferenci dosavadní průběžné výsledky komunálních a senátních voleb, přičemž zdůraznil, že zástupci jeho hnutí získají mandáty ve většině krajských měst i v mnoha dalších významných obcích po celé České republice. Přestože sčítání hlasů stále pokračuje a v některých místech, jako je například Ústí nad Labem, hnutí zaznamenalo mírné oslabení, vedení považuje získané pozice na radnicích za potvrzení stabilní voličské základny.

před 3 hodinami

Praha

Volby v Praze: O vítězství se pere Spolu pro Prahu se STAN. ANO až čtvrté

Průběžná data ze sčítání hlasů v hlavním městě Praze naznačují výrazné posuny na pražské politické scéně a přinášejí dramatický souboj o první příčku. Po zpracování přibližně jedenácti procent volebních okrsků svádí extrémně těsný duel hnutí Starostové a nezávislí vedené lídrem Petrem Hlaváčkem s koalicí Spolu pro Prahu pod vedením Tomáše Portlíka z ODS. Zatímco STAN se drží na prvním místě s průběžným ziskem 22,3 procenta hlasů, koalice Spolu mu šlape těsně na paty se ziskem 21,8 procenta.

před 4 hodinami

Martin Kupka (ODS)

Kupka chce Vystrčila i nadále v čele Senátu. Portlík prozradil povolební plán

Občanští demokraté vpodvečer poprvé komentovala výsledky komunálních a senátních voleb. Předseda strany Martin Kupka kladl důraz na úspěchy v některých městech a postupy kandidátů do druhého dějství boje o Senát. Podpořil také případné pokračování Miloše Vystrčila v pozici předsedy horní komory parlamentu. 

před 4 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

Volby 2026: Sečteny přes tři čtvrtiny hlasů. Objevují se první výsledky z metropolí

Sčítání hlasů v letošních komunálních a senátních volbách v České republice se překlopilo do své závěrečné fáze, kdy okrskové komise hlásí sečteno již zhruba osmdesát sedm procent volebních okrsků v případě obecních zastupitelstev a přes osmdesát tři procent u prvního kola senátního klání. Volební účast se v komunální části stabilizovala těsně pod hranicí osmačtyřiceti procent, zatímco zájem o souboj o křesla v horní komoře Parlamentu přilákal k volebním schránkám o něco více než dvaačtyřicet procent oprávněných voličů.

před 4 hodinami

Jan Grolich

Grolich a řada dalších kandidátů na senátory uspěje už v prvním kole, odhaluje sčítání

Letošní senátní volby přinášejí první velká rozuzlení a potvrzují silné pozice některých výrazných regionálních osobností, které dokázaly rozhodnout o svém zvolení již v prvním kole hlasování. Mezi nejvýraznější postavy volebního klání se zařadil jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich, který s obrovským přehledem ovládl volební obvod na Vyškovsku a zajistil si tak mandát v horní komoře Parlamentu bez nutnosti bojovat ve finálovém kole.

před 5 hodinami

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.

Jsme nejsilnější opozicí a největší konkurent hnutí ANO, prohlásil po volbách Rakušan

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan vystoupil před novináře s velmi pozitivním hodnocením průběžných výsledků probíhajících komunálních a senátních voleb. Ve svém vystoupení vyjádřil hlubokou vděčnost všem voličům, kteří se zúčastnili volebního klání, a občanům, kteří vyjádřili důvěru kandidátům hnutí STAN. Zvláštní pozornost přitom věnoval regionům a městům, kde Starostové v minulosti nedisponovali silnou pozicí, avšak aktuální sčítání hlasů ukazuje na výrazný obrat a úspěch.

před 5 hodinami

Petr Macinka

Macinka a Turek slaví ve štábu Motoristů první mandát v Černoučku

V pražském štábu strany Motoristé sobě zavládla v průběhu sčítání hlasů radost, kterou při svém příchodu před novináři netajil poslanec Filip Turek. Do volební centrály dorazil krátce před půl sedmou večer a svou pozornost okamžitě upřel na překvapivý výsledek v obci Černouček.

před 6 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

Sečteno 60 procent hlasů. Ve volbách propadla lavice a SPD, míní politolog

Sčítání hlasů v probíhajících komunálních a senátních volbách pokročilo do další fáze, když statistici v komunálních volbách zpracovali již šedesát procent okrsků. Celková volební účast v obecních volbách se drží na necelých devětačtyřiceti procentech, zatímco v senátním klání, kde je sečteno přes dva padesát procent okrsků, dosahuje volební účast zhruba dvaačtyřiceti procent, přičemž výsledky z velkých měst se zatím pohybují v řádu jednotek procent.

před 6 hodinami

Martin Kupka dorazil sledovat výsledky voleb do sídla ODS.

Kupka řekl, co bude ODS považovat za volební úspěch

Občanským demokratům se podle průzkumů zatím nedaří odrazit k lepším zítřkům, ale náladu mohou výrazně ovlivnit říjnové volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu. Vnímá to i předseda strany Martin Kupka, který odpoledne dorazil do volebního štábu a prozradil, co bude považovat za úspěch. 

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Axios: Trumpova dohoda s Putinem je reakcí na to, že Kyjev nezastavil útoky na rafinérie

Americká diplomacie se podle webu Axiox dostala do ostrého sporu s ukrajinským vedením poté, co prezident Donald Trump dojednal dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ohledně obchodu s motorovou naftou. Rozhodnutí americké administrativy padlo v reakci na to, že ukrajinská strana ignorovala opakované výzvy ze strany Spojených států k zastavení útoků na ruské ropné rafinérie.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy