Americká diplomacie se podle webu Axiox dostala do ostrého sporu s ukrajinským vedením poté, co prezident Donald Trump dojednal dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ohledně obchodu s motorovou naftou. Rozhodnutí americké administrativy padlo v reakci na to, že ukrajinská strana ignorovala opakované výzvy ze strany Spojených států k zastavení útoků na ruské ropné rafinérie.
Tento nečekaný pakt s Moskvou vyvolal vážnou diplomacii krizi mezi Washingtonem a Kyjevem, která ohrožuje rozběhnutá jednání o ukončení válečného konfliktu. Podle vysoce postaveného amerického představitele ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podcenil situaci, neboť pokračujícími údery na energetickou infrastrukturu postupné narušil důvěru, kterou si u amerického prezidenta budoval.
Ukrajinské dronové útoky v posledních měsících výrazně zasáhly ruský zpracovatelský průmysl a vyvolaly v zemi energetické problémy, na což Moskva reagovala zákazem vývozu nafty. Tento krok však následně zvýšil tlak na světové trhy s pohony a vedl k růstu cen ropných produktů, což přímo zasáhlo i americké spotřebitele a vyvolalo nelibost v Bílém domě.
Ukrajinská strana se brání s tím, že dohoda mezi Trumpem a Putinem je nespravedlivá a představuje neoprávněný ústup vojskům Ruské federace. Zelenskyj v jednáních navrhoval zastavení útoků na rafinérie pod podmínkou, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou elektrickou síť, avšak Washington podle amerických zdrojů neviděl mezi těmito dvěma typy cílů přímou souvislost.
Oznámení o chystaném zrušení některých sankcí na ruský export nafty zaznělo během osmihodinového jednání v Miami, kde američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner tlumočili ukrajinské delegaci ostré výhrady prezidenta Trumpa. Zástupci USA zdůraznili, že Kyjev jako příjemce rozsáhlé vojenské a zpravodajské pomoci by neměl podnikat kroky, které poškozují ekonomické zájmy amerických občanů.
Ukrajinský úředník podle webu Axios uvedl, že během rozhovorů Witkoff a Kushner pohrozili, že Trump by mohl Ukrajinu odříznout od amerických zpravodajských služeb, pokud bude i nadále ignorovat jeho žádost. Americký představitel popřel, že by k takové hrozbě došlo, a uvedl, že Witkoff a Kushner Ukrajincům řekli, že USA jsou silným partnerem, který jim dodává munici a zpravodajské informace. Ukrajina by proto neměla podnikat kroky, které by poškozovaly americké spotřebitele.
Roztržka přišla paradoxně ve chvíli, kdy rozhovory v Miami dosahovaly slibného pokroku ohledně poválečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu a plánů na její obnovu i budoucí integraci do evropských struktur. Američtí vyjednavači nadále plánují návštěvu Moskvy a Kyjeva k projednání mírových návrhů, avšak výsledek jednání zůstává po nejnovějším vývoji značně nejistý.
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Axios: Trumpova dohoda s Putinem je reakcí na to, že Kyjev nezastavil útoky na rafinérie
Americká diplomacie se podle webu Axiox dostala do ostrého sporu s ukrajinským vedením poté, co prezident Donald Trump dojednal dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ohledně obchodu s motorovou naftou. Rozhodnutí americké administrativy padlo v reakci na to, že ukrajinská strana ignorovala opakované výzvy ze strany Spojených států k zastavení útoků na ruské ropné rafinérie.
Zdroj: Libor Novák