Izrael je na cestě být první v návratu k obvyklému životu, tvrdí Babiš

Premiéři též hovořili o možnosti zapojení Česka a Maďarska do společného výzkumu a vývoje vakcín. Rakouský kancléř Sebastian Kurz a dánská premiérka Mette Frederiksenová se minulý týden s Netanjahuem domluvili na založení fondu na financování těchto aktivit.

Babiš ocenil, že si Izrael zajistil s předstihem dostatek vakcín proti covidu-19. Je zemí s nejvyšší mírou proočkování obyvatelstva na světě. Alespoň jednu dávku obdrželo již 55 procent obyvatel této devítimilionové země a 43 procent jich dostalo obě injekce potřebné k plné imunizaci.

Maďarsko by se podle Orbána také rádo zapojilo do mezinárodního úsilí k vytvoření kapacit na výrobu vakcín a dalších léčebných přípravků nejen proti koronaviru, ale i proti případným jiným nemocím. Projekt může podle Netanjahua trvat okolo dvou let, po kterých by ale státy měly být schopny zásobovat vakcínami nejen své občany, ale i další země.

Premiéři také diskutovali o takzvaných zelených pasech, tedy potvrzeních o očkování proti covidu-19, které mají svým držitelům zpřístupnit různá veřejná místa. Babiš rovněž poděkoval Netanjahuovi za 5000 dávek vakcíny společnosti Moderna, které už dříve z Izraele přivezli vojáci.

Babiš s delegací měli původně do Izraele vyrazit na dvoudenní návštěvu, nakonec byla ale cesta podle úřadu české vlády zkrácena kvůli změně v programu předvolební kampaně izraelského premiéra. Blízkovýchodní zemi čekají 23. března parlamentní volby, v nichž se bude Netanjahu ucházet o znovuzvolení.

Ještě před jednáním s premiéry se Babiš zúčastnil slavnostního otevření jeruzalémské úřadovny českého velvyslanectví v Izraeli. Bilaterálně též jednal s Orbánem.