Izrael má za den 308 nových případů koronaviru, nejvíc od dubna

V zemi se šíří především varianta delta a úřady počítají s tím, že příští týden možná bude denně přibývat více než 500 nově nakažených. Ministryně vnitra Ajelet Šakedová řekla, že jestliže budou případy covidu-19 nadále narůstat, budou znovu zastaveny lety z Izraele i do něj.

"Nejvíc obav vyvolává situace na Ben Gurionově letišti. Nejjednodušší řešení je letiště zavřít. Pokud bude nemocných přibývat, lety budou zastaveny," řekla Šakedová.

Ministerstvo zdravotnictví požaduje oddělovat cestující přijíždějící ze "zakázaných" zemí od těch ostatních, ale v praxi jsou s tím problémy. K zemím, kam Izraelci nesmějí cestovat kvůli tamní špatné epidemické situaci, patří Rusko. Letiště ohlásilo, že let z Moskvy bude ve středu večer přijat na menším terminálu 1, přičemž tam v tutéž dobu přistála dvě letadla na domácí lince z Ejlatu a nikdo tam cestující neodděloval.

Izraelci potřebují zvláštní povolení k odletu nejen do Ruska, ale také do Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky, Indie a Mexika.

Vláda nyní tlačí na rychlé očkování mladých lidí ve věku od 12 do 15 let. Devítimilionový Izrael má plně naočkováno více než 5,1 milionu lidí, v minulých týdnech díky příznivému vývoji znovu otevřel obchody, školy a kulturní i sportovní akce. Nedávno ale obnovil povinnost roušek ve vnitřních prostorách. Agentura AP k tomu napsala, že situace v Izraeli může posloužit jako včasné varování ostatním zemím.

Co se oproti minulým vlnám nákazy změnilo, je fakt, že se situace nezhoršuje co do hospitalizací nebo úmrtí. V Izraeli za minulé dva týdny zemřel kvůli covidu-19 jediný člověk, ve vážném stavu je 29 pacientů. Od začátku epidemie se v zemi nakazilo zhruba 842.000 lidí a zemřelo 6429 lidí.

Deník Haarec informoval, že vláda zvažuje obnovu takzvaných zelených pasů, tedy dokladů rozlišujících mezi očkovanými a neočkovanými. Pouze ti první by mohli navštěvovat hromadné akce. Dnes chtěl Izrael otevřít své hranice naočkovaným zahraničním turistům, ale kvůli obavám ze šíření varianty delta to odložil na srpen. Hromadné zájezdy naočkovaných turistů začal na své území pouštět v květnu.