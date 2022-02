Izrael od března otevře hranice všem cizincům bez ohledu na očkování

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Izrael od 1. března povolí vstup na své území všem turistům bez ohledu na to, zda jsou očkováni proti covidu-19, nebo ne. Oznámil to dnes premiér Naftali Bennett. V platnosti ale zůstane požadavek testování. Izrael bude požadovat dva testy PCR, jeden před nástupem cesty, druhý po příletu. Nyní do Izraele smějí jenom očkovaní cestující.