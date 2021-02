Izrael se podle tisku chystá omezovat neočkované proti koronaviru

Otevřít posilovny či muzea navrhuje ministerstvo zdravotnictví od 23. února, restaurace pak začátkem března, ovšem pod podmínkou zlepšení epidemické situace a vakcinace určitého procenta obyvatel země.

"Důrazně doporučuji každému, kdo chce opět navštěvovat hotely, posilovny či některé kulturní akce, aby se nechal očkovat," vyzval Izraelce tento týden ministr zdravotnictví Juli Edelstein. Uvedl také, že budou brzy zavedeny takzvané zelené pasy, které usnadní očkovaným lidem návštěvu veřejných akcí či cestování bez nutnosti karantény. Dodal, že základní služby sice musí být dostupné všem, některé akce je ale podle něj možné omezit povinností být očkován.

Televizní stanice Channel 12 ve středu uvedla, že vláda chystá ztížit přístup do posiloven, hotelů či restaurací těm, kteří odmítnou očkování. Zakázat neočkovaným lidem vstup do těchto veřejných prostor sice legálně nelze, je ale možné zavést povinnost předložení testů starých dva či tři dny. Podle izraelské televize, která citovala nejmenovaného úředníka z ministerstva zdravotnictví, může vláda ve snaze podpořit očkování ztížit dostupnost testů omezením testovacích míst či zavedením poplatků za ně.

Devítimilionový Izrael je v přepočtu na obyvatele světovým lídrem v očkování proti koronaviru, s nímž začal v prosinci. Vakcínu dosud dostalo na 3,68 milionu obyvatel, z toho 2,3 milionu lidí dostalo obě potřebné dávky vakcíny. Tempo očkování ale zpomaluje. Například v úterý dostalo vakcínu 130.000 lidí, zatímco minulý měsíc to bylo i na 200.000 denně. První dávku vakcíny tento týden dostalo denně jen asi 65.000 Izraelců.

Izraelské ministerstvo zdravotnictví tento týden vládě předložilo třífázový plán uvolňování restrikcí, jehož první fáze začala už v neděli, kdy mimo jiné skončilo omezení pohybu na maximálně kilometr od domova a restaurace mohly otevřít výdajová okénka. Ode dneška také směly otevřít školy a první stupeň základních škol v oblastech s lepší epidemickou situací, v regionech s horší epidemickou situací bylo pro to podmínkou naočkovat 70 procent obyvatel starších 50 let.

Druhá fáze uvolňování, jak ji navrhuje ministerstvo zdravotnictví, by mohla začít 23. února při splnění určitých kritérií. Mimo jiné je třeba naočkovat do té doby oběma vakcínami tři miliony lidí a 90 procent Izraelců starších 50 let. Tato fáze podle místních médií počítá s otevřením například posiloven, hotelů (bez restaurací) či muzeí, ale zřejmě jen pro očkované či lidi s negativním testem starým maximálně tři dny.

Poslední fáze uvolňování by podle návrhu mohla začít 3. března, pokud budou naočkovány čtyři miliony lidí a 95 procent osob starších 50 let a splněna kritéria pro epidemickou situaci. Otevřít by se pak mohly malé restaurace a kavárny pro všechny, na větší veřejné akce by ale měl být povinný "zelený pas", napsal server The Times of Israel.