Netanjahu může při sestavování nové izraelské vlády počítat s Bennettem

Předčasné volby se v Izraeli konaly v březnu a nepřinesly výsledek, který by kterémukoli z politiků umožnil sestavit většinový kabinet. Prezident Reuven Rivlin 6. dubna sestavením nové vlády pověřil Netanjahua. Má na to 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. V případě neúspěchu může prezident pověřit jiného politika nebo může úkol vybrat kandidáta předat parlamentu.

Bennett, který je bývalým ministrem obrany, dnes novinářům řekl, že Netanjahu při sestavování pravicové vlády se stranou Jamina "může počítat".

Jamina ve volbách, které byly čtvrté za minulé dva roky, získala sedm poslaneckých křesel. Netanjahuem vedený blok pravicových a náboženských stran by s ní získal 59 mandátů, což je však o dva méně, než k zajištění většiny ve 120členném parlamentu potřebuje. Sjednocená arabská kandidátka, která ve volbách získala čtyři křesla, by tak v sestavování koalice mohla sehrát klíčovou roli. Veřejně však Netanjahuovi podporu nepřislíbila. Krajně pravicová strana z pronetanjahuovského bloku naopak uvedla, že by svou podporu stáhla, pokud by se do nové vládní koalice dostala arabská strana.

Bennettův dnešní komentář podle Reuters zároveň naznačuje, že nevylučuje spojenectví s protinetanjahuovským blokem, pokud by se nejdéle sloužícímu izraelskému premiérovi koalici sestavit nepodařilo. Ani opoziční blok však v tuto chvíli nemá dostatek mandátů k sestavení vládní koalice.

"Kdokoli se bude snažit vytvořit stabilní vládu, zjistí, že jsem energický a kreativní spojenec," řekl Bennett. "Kdokoli se bude snažit nastolit cestu k pátým volbám, zjistí, že proti němu budu a budeme bojovat ze všech sil," dodal.