Definitivní prohra Netanjahua: Izraelskou vládu sestaví Eisenkot, rozhodl prezident

Izraelský prezident Isaac Herzog oznámil, že pověří předsedu strany Jašar Gadiho Eisenkota sestavením nové vlády, čímž postavil do čela snah o vytvoření kabinetu hlavního politického rivala dosavadního premiéra Benjamina Netanjahua. Formální předání mandátu se uskuteční v neděli v odpoledních hodinách v prezidentské rezidenci v Jeruzalémě.
Rozhodnutí hlavy státu padlo po sérii víkendových jednání s představiteli napříč celým politickým spektrem. Během předchozích konzultací s delegacemi zastupujícími všechny členy nového Knesetu obdržel Eisenkot šedesát sedm doporučení na premiérský post, zatímco úřadující předseda vlády Benjamin Netanjahu získal čtyřicet šest hlasů. Sedm poslanců za stranu Sjednocený judaismus Tóry se tehdy zdrželo jakékoliv doporučení.
Po oficiálním převzetí mandátu bude mít bývalý náčelník generálního štábu k dispozici zákonnou lhůtu 28 dnů na vytvoření vládní koalice. Prezident je zároveň oprávněn tuto dobu v případě potřeby prodloužit až o dalších čtrnáct dnů.
V reakci na tento vývoj obvinila strana Jašar dosavadního premiéra z pokrytectví kvůli jeho výzvám k vytvoření národní jednoty. Podle vyjádření politického subjektu byl Netanjahu tím, kdo dlouhodobě rozděloval a rozvracel izraelskou společnost, přičemž o jednotě hovoří teprve ve chvíli, kdy mu reálně končí mandát.
Strana současně vyzvala Likud a jeho spojence k připojení k připravované vládě. Podmínkou ovšem je, že se oprostí od extremistických partnerů, veřejně se zříkají dřívějších spojenectví a přijmou Eisenkotem stanovené principy. Výzva přitom zcela opomíjí osobu samotného Netanjahua, jehož politický odchod spolu s dalšími představiteli zodpovědnými za selhání ze sedmého října dvacet tři budoucí premiérský kandidát dlouhodobě požaduje.
Úřadující předseda vlády se ohradil v předtočeném videu, v němž tvrdil, že kabinet sestavený Eisenkotem s podporou arabských politických stran by nebyl schopen čelit Hamásu a zničil by zemi zevnitř. Netanjahu namísto toho opakovaně apeloval na vytvoření široké národní vlády po boku svých dosavadních pravicových a ultraortodoxních spojenců.
Gadi Eisenkot naopak odmítl kritiku a na sociálních sítích uvedl, že nastala vhodná chvíle pro vytvoření národního krizového kabinetu. Vyjádřil odhodlání udělat maximum pro to, aby nová reprezentace dostála své historické zodpovědnosti vůči státu a jeho obyvatelům.
Budoucí premiérský kandidát již dříve definoval čtyři klíčové podmínky pro případnou vládní spolupráci. Tyto principy zahrnují bezvýhradné uznání Hamásu za teroristickou organizaci a závazek k likvidaci jeho vojenských a vládních struktur, uznání Izraele jako židovského a demokratického státu, akceptování hodnot deklarace nezávislosti a zavedení povinné služební povinnosti pro všechny občany.
6. listopadu 2026 13:16
Izraelský prezident oznámil, kdy pověří jednoho z vítězů voleb sestavením vlády
Související
Izraelský prezident oznámil, kdy pověří jednoho z vítězů voleb sestavením vlády
Blesk z čistého nebe, reagují Izraelci na Trumpovo oznámení o ukončení americké finanční pomoci
Aktuálně se děje
před 54 minutami
Zneškodnil střelce, sám teď bojuje o život. Polsko po teroristickém útoku oslavuje nové hrdiny
před 2 hodinami
Střelec před útokem v Krakově zavraždil své rodiče a sestru. Polsko se vzpamatovává z teroristického útoku
před 3 hodinami
Německo varuje před rychlým snižováním závislosti na amerických zbraních
před 4 hodinami
Definitivní prohra Netanjahua: Izraelskou vládu sestaví Eisenkot, rozhodl prezident
před 6 hodinami
Polská policie objevila v domě útočníka z Krakova tři oběti, zřejmě jeho příbuzné
před 7 hodinami
Počasí bude příští týden chladné, během dne naměříme i tři stupně
včera
Ve StarDance dnes večer překvapivě nikdo nevypadl
včera
Střelba v Krakově byla teroristický útok, pachatel vyznával krajně pravicové ideologie
včera
Šest mrtvých, 15 zraněných. Kdo je útočník, který vraždil v Krakově?
včera
Další rána Republikánům: Personální čistky v Bílém domě provází smíšené reakce
včera
Útočník střílel do lidí v centru Krakova, nejméně pět mrtvých
včera
Zelenskyj chystá zásadní personální změny ve vedení armády
včera
Rusko provedlo v noci rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev
včera
Trump má nový návrh, jak ukončit válku na Ukrajině. Zatím jej tají i před Kyjevem
včera
Shapiro, DeSantis nebo Newsom. Výsledky voleb v USA vyprofilovaly možné kandidáty na Trumpova nástupce
včera
Impeachment v Paraguayi: Polovina populace se nedostane k penězům, prezidenta odvolali a poslali do vazby
včera
Hrozba bombovými útoky se šíří Evropou. Kromě letadel zasáhla i mediální domy
včera
Estonsko varuje evropské lídry před jakýmkoliv vyjednáváním s Putinem
včera
Poslední předpověď počasí na víkend. Změna přijde v pondělí večer
6. listopadu 2026 21:56
Česko zveřejnilo nový odhad růstu ekonomiky v příštím roce
Růst české ekonomiky v průběhu letošního roku podle listopadové makroekonomické predikce zrychloval. Mezičtvrtletní růst reálného HDP se zvýšil z 0,1 % v prvním čtvrtletí na 0,3 % ve druhém a na 0,5 % ve třetím. Za celý rok ministerstvo očekává růst o 1,7 % a v roce 2027 o 2,5 %. V obou letech jej potáhne výhradně domácí poptávka, zejména spotřeba domácností a investice. Průměrná inflace by měla letos dosáhnout 2,1 %.
Zdroj: Jan Hrabě