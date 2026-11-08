Definitivní prohra Netanjahua: Izraelskou vládu sestaví Eisenkot, rozhodl prezident

Libor Novák

8. listopadu 2026 9:44

Gadi Eisenkot
Gadi Eisenkot Foto: facebook Gadi Eisenkot

Izraelský prezident Isaac Herzog oznámil, že pověří předsedu strany Jašar Gadiho Eisenkota sestavením nové vlády, čímž postavil do čela snah o vytvoření kabinetu hlavního politického rivala dosavadního premiéra Benjamina Netanjahua. Formální předání mandátu se uskuteční v neděli v odpoledních hodinách v prezidentské rezidenci v Jeruzalémě.

Rozhodnutí hlavy státu padlo po sérii víkendových jednání s představiteli napříč celým politickým spektrem. Během předchozích konzultací s delegacemi zastupujícími všechny členy nového Knesetu obdržel Eisenkot šedesát sedm doporučení na premiérský post, zatímco úřadující předseda vlády Benjamin Netanjahu získal čtyřicet šest hlasů. Sedm poslanců za stranu Sjednocený judaismus Tóry se tehdy zdrželo jakékoliv doporučení.

Po oficiálním převzetí mandátu bude mít bývalý náčelník generálního štábu k dispozici zákonnou lhůtu 28 dnů na vytvoření vládní koalice. Prezident je zároveň oprávněn tuto dobu v případě potřeby prodloužit až o dalších čtrnáct dnů.

V reakci na tento vývoj obvinila strana Jašar dosavadního premiéra z pokrytectví kvůli jeho výzvám k vytvoření národní jednoty. Podle vyjádření politického subjektu byl Netanjahu tím, kdo dlouhodobě rozděloval a rozvracel izraelskou společnost, přičemž o jednotě hovoří teprve ve chvíli, kdy mu reálně končí mandát.

Strana současně vyzvala Likud a jeho spojence k připojení k připravované vládě. Podmínkou ovšem je, že se oprostí od extremistických partnerů, veřejně se zříkají dřívějších spojenectví a přijmou Eisenkotem stanovené principy. Výzva přitom zcela opomíjí osobu samotného Netanjahua, jehož politický odchod spolu s dalšími představiteli zodpovědnými za selhání ze sedmého října dvacet tři budoucí premiérský kandidát dlouhodobě požaduje.

Úřadující předseda vlády se ohradil v předtočeném videu, v němž tvrdil, že kabinet sestavený Eisenkotem s podporou arabských politických stran by nebyl schopen čelit Hamásu a zničil by zemi zevnitř. Netanjahu namísto toho opakovaně apeloval na vytvoření široké národní vlády po boku svých dosavadních pravicových a ultraortodoxních spojenců.

Gadi Eisenkot naopak odmítl kritiku a na sociálních sítích uvedl, že nastala vhodná chvíle pro vytvoření národního krizového kabinetu. Vyjádřil odhodlání udělat maximum pro to, aby nová reprezentace dostála své historické zodpovědnosti vůči státu a jeho obyvatelům.

Budoucí premiérský kandidát již dříve definoval čtyři klíčové podmínky pro případnou vládní spolupráci. Tyto principy zahrnují bezvýhradné uznání Hamásu za teroristickou organizaci a závazek k likvidaci jeho vojenských a vládních struktur, uznání Izraele jako židovského a demokratického státu, akceptování hodnot deklarace nezávislosti a zavedení povinné služební povinnosti pro všechny občany.

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Zdroj: Jan Hrabě

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