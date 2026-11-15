Estonsko po sabotáži z dílny Moskvy uzavře hranici s Ruskem

Estonsko od začátku prosince uzavře veškeré přechody na hranici s Ruskem. Moskva je totiž podle Tallinu zodpovědná za sabotáž proti estonské zbrojařské firmě. Estonci vzkázali Rusům, že se nenechají zastrašit.
"Na základě jasných důkazů, že ruská vojenská rozvědka GRU nařídila sabotážní útok proti estonské firmě z obranného průmyslu uzavře Estonsko od 1. prosince všechny hraniční přechody na hranici s Ruskem," oznámil estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna v neděli na sociální síti X.
Šéf diplomacie již o rozhodnutí Tallinnu informoval protějšky z Finska, Lotyšska a Litvy. "Rusko musí pochopit, že nepřátelské činy proti Estonsku budou mít následky. Pokusy o zastrašování, destabilizaci a podkopání naší bezpečnosti nezůstanou bez odpovědi," vzkázal politik do Moskvy.
"Uzavření hraničních přechodů sníží schopnost Ruska podnikat nepřátelské aktivity v Estonsku a posílí naši snahu bránit obcházení (protiruských) sankcí," dodal Tsahkna.
Nedělní oznámení přichází jen krátce poté, co německý deník Bild s odkazem na své zdroje informoval o návrzích ruské delegace na jednáních v Abú Zabí, kde měly být předneseny návrhy ohrožující suverenitu šesti evropských zemí včetně Estonska.
Severoatlantická aliance by podle Moskvy měla opustit vojenské základy v pobaltských zemích, konkrétně v Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Po Ukrajině se zase chce, aby se vzdala zbytků Doněcké a Luhanské oblasti a demilitarizovala přístavy Oděsa a Mykolajiv.
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Zdroj: Jan Hrabě