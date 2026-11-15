Estonsko po sabotáži z dílny Moskvy uzavře hranici s Ruskem

Lucie Podzimková

15. listopadu 2026 19:13

Estonsko, ilustrační fotografie.
Estonsko, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Estonsko od začátku prosince uzavře veškeré přechody na hranici s Ruskem. Moskva je totiž podle Tallinu zodpovědná za sabotáž proti estonské zbrojařské firmě. Estonci vzkázali Rusům, že se nenechají zastrašit. 

"Na základě jasných důkazů, že ruská vojenská rozvědka GRU nařídila sabotážní útok proti estonské firmě z obranného průmyslu uzavře Estonsko od 1. prosince všechny hraniční přechody na hranici s Ruskem," oznámil estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna v neděli na sociální síti X. 

Šéf diplomacie již o rozhodnutí Tallinnu informoval protějšky z Finska, Lotyšska a Litvy. "Rusko musí pochopit, že nepřátelské činy proti Estonsku budou mít následky. Pokusy o zastrašování, destabilizaci a podkopání naší bezpečnosti nezůstanou bez odpovědi," vzkázal politik do Moskvy. 

"Uzavření hraničních přechodů sníží schopnost Ruska podnikat nepřátelské aktivity v Estonsku a posílí naši snahu bránit obcházení (protiruských) sankcí," dodal Tsahkna. 

Nedělní oznámení přichází jen krátce poté, co německý deník Bild s odkazem na své zdroje informoval o návrzích ruské delegace na jednáních v Abú Zabí, kde měly být předneseny návrhy ohrožující suverenitu šesti evropských zemí včetně Estonska. 

Severoatlantická aliance by podle Moskvy měla opustit vojenské základy v pobaltských zemích, konkrétně v Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Po Ukrajině se zase chce, aby se vzdala zbytků Doněcké a Luhanské oblasti a demilitarizovala přístavy Oděsa a Mykolajiv. 

před 9 hodinami

Meta dostala v Itálii obří pokutu kvůli Facebooku

Související

Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025)

Estonsko varuje evropské lídry před jakýmkoliv vyjednáváním s Putinem

Estonský premiér Kristen Michal varoval evropské představitele před pokusy o diplomatické vyjednávání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle jeho slov by se Evropa neměla stavět do role zprostředkovatele ani se pokoušet diktátora jakkoliv uchlácholit. V rozhovoru pro server Politico šéf estonské vlády zdůraznil, že namísto dialogu s Kremlem je nutné Moskvu nadále ekonomicky dusit pomocí sankcí.
Estonsko, ilustrační foto

Estonsko: Za žhářským útokem na obrannou společnost Milrem Robotics stojí ruské tajné služby

Estonský ministerský předseda Kristen Michal veřejně prohlásil, že za žhářským útokem na společnost Milrem Robotics stojí ruské tajné služby. Reagoval tak na vyjádření Kremlu, který jakákoli obvinění kategoricky odmítl. Estonský premiér zdůraznil, že se jeho země nenechá zastrašit a na kroky Moskvy odpoví ještě větší podporou napadené Ukrajiny. Podle šéfa estonského kabinetu je tento incident součástí širší ruské kampaně zaměřené na oslabení evropské jednoty.

Více souvisejících

estonsko hranice Rusko

Aktuálně se děje

před 12 minutami

před 1 hodinou

Ilustrační fotografie.

Fotbalová Olomouc se nečekaně rozloučila s Hapalem. Nahrazuje ho portugalský kouč

V rámci právě probíhajícího ročníku 2026/27 tuzemské nejvyšší fotbalové lize zvané Chance liga se uskutečnila další trenérská změna. Tentokrát se jedná o změnu, která se vůbec ani nepředpokládala a nečekala. V Olomouci se rozloučili s Pavlem Hapalem, jenž tak skončil prakticky okamžitě nejen jako trenér, ale i jako sportovní ředitel. Stalo se tak poté, co o posledním ligovém 14. kole padl hanácký celek vysoko 0:5 s Hradcem Králové. 

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Aktualizováno před 3 hodinami

Statisíce lidí zaplnily pražskou Letnou na demonstraci Milionu chvilek. (15.11.2026) Prohlédněte si galerii

Letná proti 4:36. Statisíce lidí zaplnily pláň, Babiš byl vyzván k jednání a odvolání Okamury

Statisíce lidí se v neděli zúčastnily velké velká demonstrace proti vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) a na podporu veřejnoprávních médií na pražské Letenské pláni. Akci pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který zformuloval několik požadavků. Po Babišovi například chce, aby zařídil konec Tomia Okamury v čele dolní komory parlamentu. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

Joe Biden

Biden v nových pamětech hodnotí Zelenského i Putina

V USA se připravují na vydání nových memoárů bývalého prezidenta Joea Bidena. Pro Evropany jsou zajímavé především jeho postřehy ohledně hlavních postav stále probíhající války na Ukrajině. Biden v knize odhalil, co si myslí o Volodymyru Zelenském i Vladimiru Putinovi.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Meta Platforms

Meta dostala v Itálii obří pokutu kvůli Facebooku

Italské regulační orgány udělily masivní pokutu americké technologické firmě Meta, protože přistupovala k fotkám uživatelů s přístroji s operačním systémem Android bez jejich výslovného souhlasu. Informovala o tom BBC. Meta má zaplatit 805 milionů eur. 

před 10 hodinami

MHD Praha

Praha kvůli demonstraci na Letné posiluje metro i tramvaje

Tisíce lidí se v neděli odpoledne chystají na Letnou, kde se bude protestovat proti krokům Babišovy vlády ohledně veřejnoprávních médií. Na nápor cestujících je připravena i pražská městská hromadná doprava. Posílí se provoz metra, zavedeny budou i dvě speciální tramvajové linky.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Martin Šebestyán

Šebestyán po zjištěních NKÚ odvolal celou radu vinařského fondu

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) rozhodl o odvolání Rady Vinařského fondu a o dalších opatřeních, která budou směrovat k nápravě situace a k celkové stabilizaci činnosti Vinařského fondu. Učinil tak na základě vyhodnocení zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), informovalo ministerstvo. 

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš zastupoval Česko na důležitém jednání. Mluvil i se Zelenským

Premiér Andrej Babiš (ANO) se 12. a 13. listopadu 2026 zúčastnil v Dublinu devátého zasedání Evropského politického společenství a navazujícího neformálního summitu Evropské rady. Hlavními tématy jednání byly konkurenceschopnost Evropy, problematika umělé inteligence, nelegální migrace, posilování bezpečnosti evropských zemí a pomoc Ukrajině. 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Fotbalová reprezentace hlásí před Chorvatskem změny. Posílí ji Prebsl i sparťan Jurásek

V mezidobí mezi zápasy fotbalové Ligy národů se Španělskem a Chorvatskem se v české reprezentaci činí změny ve svém kádru. A to kvůli několika nemocím, které tým po čtvrtečním duelu se Španělskem (0:2) potkal. Prvním, kdo se ocitl mezi marody, byl obránce Štěpán Chaloupek, který sice do zmiňovaného duelu s úřadujícími světovými šampiony na pražské Letné nenastoupil, onemocněl ale natolik fatálně, že musí sraz předčasně opustit. Místo něj tak byl povolán do boje plzeňský obránce Filip Prebsl, který tak tím pádem zažívá svoji reprezentační premiéru. Nemocní jsou nově i záložníci Lukáš Provod a Martin Šubert a tak kouč Santi Denia využije nově i služeb sparťana Martina Juráska.

včera

včera

Česko si zhodnotilo, jak plní klimatické závazky

Jednání na konferenci OSN o změně klimatu COP31 v turecké Antalyi pokračují. Česká delegace se zapojuje do odborných jednání a představila také pokrok při plnění svých klimatických a energetických opatření, redukčního příspěvku a dalších povinností, které vyplývají z Pařížské dohody. Česká republika všechny své závazky plní, uvedlo ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy