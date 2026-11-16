Estonsko se rozhodlo uzavřít od prvního prosince všechny hraniční přechody s Ruskem. Toto opatření přichází v reakci na víkendový pokus o sabotáž v estonské zbrojařské společnosti Threod Systems. Podle místních úřadů stála za tímto útokem ruská vojenská zpravodajská služba GRU.
Bezpečnostní složky zadržely v sobotu ráno osm podezřelých osob v souvislosti s chystaným útokem na firmu vyrábějící dálkové útočné a průzkumné drony. Zásah vnitřní bezpečnostní služby Kapo a firemní ostrahy zabránil jakýmkoliv zraněním či materiálním škodám. Podle zjištění vyšetřovatelů byl hlavním cílem útočníků výbuch a úmyslné zapálení budovy podniku.
Úřady již požádaly soud o prodloužení vazby pro pět ze zadržených osob. Tento incident přitom představuje již druhý pokus o útok na estonský zbrojní průmysl, který úřady připisují Rusku. V srpnu čelila obdobnému žhářskému útoku společnost Milrem Robotics, přičemž vyšetřovatelé již v září potvrdili spojitost s ruskými tajnými službami.
Estonský premiér Kristen Michal oznámil uzavření hranic s cílem snížit riziko dalších útoků a vyslat jasný signál, že narušování obranyschopnosti země je nepřijatelné. Premiér otevřeně spojil tyto incidenty s pokračující estonskou podporou Ukrajiny. Podle jeho slov se Moskva snaží vyvolat strach a oslabit tuto podporu.
Reakce Tallinu je však podle vysoce postavených představitelů přesně opačná a počítá s posílením bezpečnosti a úzkou spoluprací s partnery. Ministr zahraničí Margus Tsahkna v této souvislosti varoval, že nepřátelské kroky ze strany Moskvy budou mít konkrétní následky. Dodal, že pokusy o zastrašování a destabilizaci bezpečnosti nezůstanou bez odezvy.
Estonsko provozuje na hranicích s Ruskem celkem tři přechody, a sice Narvu na severu a Koidulu s Luhamaou na jihu. Úřady prozatím neupřesnily, jak dlouho bude toto plošné uzavření hranic trvat. Evropské zpravodajské služby přitom dlouhodobě varují před nárůstem ruských pokusů o verbování občanů v zemích Evropské unie a NATO k sabotážím.
V této souvislosti premiér ocenil včasné varování bezpečnostních složek určené pro zbrojní průmysl. Poznamenal, že úřady na hrozby neupozorňují bezdůvodně a vysoká míra připravenosti se tentokrát vyplatila. Rychlá reakce podle něj pomohla předejít vážným škodám na majetku a životech.
Ruské ministerstvo zahraničí reagovalo na oznámení o uzavření hranic skrze svou mluvčí Marii Zacharovovou. Ta prohlásila, že případné uzavření přechodů zapadá do další vlny agresivní a bezuzdné rusofobie. Moskva tak nadále odmítá jakoukoliv odpovědnost za probíhající incidenty.
Estonsko podle webu Politico také připravuje novou strategii krizové odolnosti, která by umožnila spravovat celou digitální státní správu ze zahraničí v případě případné ruské okupace. Tato iniciativa nazvaná estonským termínem hukukindlus reaguje na obavy pobaltské země z možného ruského útoku a snahu zajistit nepřetržitý provoz klíčových veřejných služeb. Úřady v zemi sdílející téměř třistakilometrovou hranici s Ruskem tak rozšiřují dosavadní bezpečnostní opatření.
Tento ambiciózní plán navazuje na dřívější vytvoření takzvané digitální ambasády v Lucembursku, která již nyní slouží jako bezpečné uložiště pro klíčové státní registry a legislativu. Zatímco dosavadní zálohy sloužily především k uchování dat, nový systém má zajistit přímý online provoz a funkčnost systémů odkudkoliv ze zahraničí. Estonsko přitom buduje zabezpečené aplikace na cloudových platformách předních světových poskytovatelů i na vlastní státní cloudové infrastruktuře.
Jedním z hlavních architektů této strategie je Tõnu Grünberg, který působil jako náměstek generálního tajemníka pro digitální infrastrukturu a kybernetickou bezpečnost. Podle jeho slov se stát připravuje na situaci, kdy budou datová centra zničena nebo se na území země objeví cizí vojáci a běžný provoz v zemi již nebude možný. Cílem je udržet veškeré kritické služby online bez ohledu na aktuální pozemní vývoj.
Poradce pro IT architekturu na ministerstvu spravedlnosti a digitálních záležitostí Allan Allmere uvedl, že cílem je minimalizovat dopady těch nejhorších krizových scénářů. Ačkoliv žádný stát nedokáže předvídat a zcela eliminovat všechna rizika, vláda usiluje o vytvoření spolehlivého základu pro obnovu digitálního státu. Estonské úřady si uvědomují zranitelnost digitální infrastruktury již od roku 2007.
V roce 2007 čelilo Estonsko masivní vlně kybernetických útoků trvajících dvacet dva dnů, které tehdy ochromily velkou část komerčních i vládních služeb. Úřady tyto útoky připsaly Ruské federaci, což zemi přimělo k radikální revizi celé digitální architektury. Tento historický moment proměnil Estonsko v jeden z nejdigitalizovanějších států na světě, který nyní klade důraz na maximální kybernetickou odolnost.
Význam digitální infrastruktury za válečného stavu nedávno podtrhly i události na Ukrajině, kde útoky na datová centra ruských poskytovatelů ukázaly zranitelnost výpočetní výkonnosti. Odborníci z britského institutu RUSI v této souvislosti oceňují předvídavý přístup estonské vlády k digitalizaci státních služeb. Mezinárodní partneři navíc začínají podobné koncepty mezinárodního sdílení datových center rovněž zvažovat.
Velká Británie a Norsko nedávno oznámily, že zkoumají možnosti vzájemného hostování zabezpečených dat prostřednictvím vlastních digitálních ambasád. Estonsko dlouhodobě sází na partnerství a spojenectví s bezpečnými třetími zeměmi namísto spoléhání se výhradně na fyzickou kontrolu dat na vlastním území. Současné globální výpadky technologií navíc ukázaly potřebu diverzifikace poskytovatelů cloudových služeb.
Budoucí výzvy estonského plánu se neomezují pouze na samotnou existenci záloh a provozuschopnost v době krize. Podle Allmereho bude dalším krokem zajištění toho, aby státní data zůstala srozumitelná a plně využitelná i po desítkách let.
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Zdroj: Jan Hrabě