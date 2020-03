COVID-19 se šíří dál. Španělsko v počtu nakažených překonalo Čínu

Španělsko je nyní v počtu nakažených koronavirem už třetí na světě za USA a Itálií. Počet úmrtí z řad infikovaných ve Španělsku se za den zvýšil o 812 na celkových 7340, což je druhý nejvyšší počet po Itálii, informuje agentura AP.

Z celkového počtu 85.195 potvrzených případů nákazy ve Španělsku za předchozí dva měsíce se 16.780 lidí už uzdravilo. Ministerstvo zdravotnictví dnes také oznámilo, že koronavirem se nakazilo i 12.298 zdravotníků, z nichž 85 procent je v domácí karanténě. Testy dnes potvrdily koronavirus i u šéfa úřadu pro nouzové situace Fernanda Simóna, který do neděle každý den novinářům údaje oznamoval.

Denní nárůst mrtvých ve Španělsku je dnes o necelé tři desítky nižší než o den dříve a poprvé za více než týden je tak nových obětí oproti předchozímu dni méně.

V procentuálním srovnání denní nárůsty počtu nakažených i obětí COVID-19 klesají od středy, zatímco ten den vzrostl počet nových případů nákazy o 20 procent a obětí o 27 procent, v neděli to bylo o devět procent v případě nakažených a 17 procent v případě obětí. Simón v neděli uvedl, že Španělsko má za sebou nejhorší týden co do počtu obětí. Podle místních médií v něm zemřelo téměř 4500 nakažených.

Stále větším problémem jsou kapacity lůžek na jednotkách intenzivní péče. Osm ze 17 španělských autonomních regionů už překročilo své obvyklé kapacity, takže musely tyto jednotky udělat například i z operačních sálů, napsal dnes deník El País. Podle něj má Španělsko za normálního stavu 4627 lůžek na jednotkách intenzivní péče. V těchto dnech ale musely nemocnice kapacity posílit, například madridský region během posledních tří týdnů zvýšil kapacitu ze 640 na 1500 a Katalánsko ze 650 na 1400 lůžek. Právě tyto dva regiony jsou v zemi nákazou postiženy nejvíce.

V madridském regionu nestačí ani márnice, protože nestíhají pohřební služby, jejichž zaměstnanci rovněž musí dodržovat ochranná opatření. Už v minulém týdnu vznikla dočasná márnice na kluzišti v madridském obchodním centru Palacio de Hielo. Ode dneška dalo pro tyto účely vedení madridského regionu k dispozici budovu zamýšlenou jako sídlo ústavu soudního lékařství v areálu, který se už několik let staví na okraji Madridu pro sídla soudních institucí.

Ministerstvo zdravotnictví také vydalo nařízení, jímž stanovilo, že ceny za pohřby nesmí být vyšší, než byly před vyhlášením nouzového stavu 14. března. Vláda zavedla nouzový stav původně na dva týdny a minulý týden ho parlament o dva týdny prodloužil. Vycházení omezené na nejnutnější případy, jako nákup potravin, léků či cestu k lékaři či do práce, tak bude platit do Velikonoc.

Dnes způsobilo podle místních médií zmatek omezení oznámené o víkendu, v němž vláda ode dneška do Velikonoc nařídila zastavit práci v provozovnách, které nejsou nutné pro chod země. Na poslední chvíli ale platnost o den posunula pro ty, které nemůžou činnost ze dne na den přerušit.

V následujících dvou týdnech mají dále fungovat kromě zdravotnických služeb a bezpečnostních složek média, veřejná doprava, zásobování potravinami, ale i restaurace pro dodávání jídel domů, banky, pošty, veterináři, advokáti či tlumočníci při nutných soudních řízeních nebo rozvoz zboží objednávaného přes internet.