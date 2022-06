Heger: Ukrajina potřebuje dostat evropskou naději

"Chceme a podporujeme to, že Ukrajina musí pocítit naši podporu. Je to důležitý faktor. Nejde jen o humanitární pomoc, ale i o tu vojenskou," řekl Heger. Zdůraznil, že Ukrajinci bojují za vlastní svobodu, proto je pro ně podpora důležitá. "Lidem tam musíme dát také naději, evropskou naději," řekl.

Ukrajina usiluje o členství v Evropské unii a ráda by získala status kandidátské země. Rozhodnutí, zda takový status získá, musí jednomyslně učinit členské státy. Ukrajinskou žádostí by se měl zabývat summit EU ve dnech 23. a 24. června.

Do Kyjeva se nyní podle médií chystá Scholz v doprovodu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a italského premiéra Maria Draghiho. To, že kancléř takovou cestu plánuje, vnímá Heger pozitivně.

Heger rovněž hovořil o tom, jak je pro Slovensko důležité být nejen součástí EU, ale vzhledem k ruské agresi také NATO. Slovenský premiér ocenil posílení ochrany východních členů Severoatlantické aliance a to, že Německo s Nizozemskem rozmístily na Slovensku systém protivzdušné obrany Patriot. "Zajištění vzdušného prostoru je rozhodující," řekl.

Podle Hegera Západ ruského prezidenta Vladimira Putina podcenil. "Žijeme v demokratickém světě, jsme součástí demokratického a silného spojenectví, proto je třeba říct dost," řekl Heger s tím, že jednota demokratického světa znamená rovněž posílení Slovenska.

Bezpečnost Slovenska podle Hegera nesouvisí jen s vojenskou ochranou, ale také se zajištěním energetické nezávislosti. "Slovensko se chce co nejrychleji zbavit závislosti na ruském plynu a ropě, ale naše závislost je veliká. Vyžádá si to čas, ale pracujeme na tom, je to náš cíl," řekl. Podle premiéra nyní všechny unijní země vědí, kdo je ve skutečnosti ruský prezident Vladimir Putin. "Proto všechny země plánují investice do infrastruktury pro zkapalněný zemní plyn (LNG), do terminálů," řekl. "Je ale potřeba čas," dodal.