Polsko zažívá krizi na hranici, ve vhodnou chvíli pro polskou vládní stranu

Polsko posílilo bezpečnostní opatření kolem hranic a v pondělí desítky příslušníků jeho bezpečnostních složek zabránily migrantům, kteří probořili ostnatý drát na hranici, aby vnikli na území Polska. Jde o výsledek politiky běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, který se snaží využít tisíce zoufalých lidí toužících dostat se do Evropské unie k tomu, aby sedmadvacítku potrestal za sankce, jež na něj uvalila kvůli represím proti protestům následujícím po sporných loňských prezidentských volbách.

To ale neznamená, že krize nepřichází ve vhodný čas pro polskou vládnoucí národně-konzervativní stranu Právo a spravedlnost (PiS). Její obliba klesá kvůli zpřísnění předpisů týkajících se potratů. Oponenti PiS tvrdí, že kvůli nim zemřela na septický šok mladá žena, které lékaři včas neprovedli umělé přerušení těhotenství. Tisíce lidí vyrazily na protest proti PiS a jeho politice, která často vychází z blízkého spojenectví této politické formace s katolickou církví.

Podle nového průzkumu veřejného mínění se PiS sice těší podpoře 32,5 procenta respondentů, což z něj dělá nejoblíbenější stranu v zemi, ale je to méně, než kolik mají dohromady dvě hlavní středové opoziční strany. Ale krize na hranici slouží k odvedení pozornosti od otázky potratů a posiluje přitažlivost strany u jejích věrných voličů, u nichž migranti vzbuzují nejistotu. PiS také získává šikovný nástroj proti opozici.

Polské vládě a jejím snahám o ochranu hranic země se dostalo silné podpory ze strany zemí a institucí, které s ní jinak vedou konflikt kvůli podezření, že porušuje principy demokratického a právního státu. V pondělí s premiérem Mateuszem Morawieckým mluvila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a dala mu najevo svou solidaritu.

Polská veřejnoprávní média, která PiS obsadilo loajálními lidmi a ze kterých se stala jeho hlásná trouba, se s vervou pustila do opozice. TVP Info, zpravodajský kanál televize TVP, v neděli večer odvysílal reportáž nazvanou Opozice podporuje migranty a Lukašenka. V pondělí televize uvedla, že "hybridní válku proti Polsku podporují někteří politici z řad polské opozice a jim nakloněná média". Politici PiS a jejich spojenci vyrazili do útoku proti svým politickým rivalům. "Na kolena!!!" napsala na twitteru soudkyně ústavního soudu Krystyna Pawlowiczová a žádala, aby se opozice omluvila za svoji skepsi vůči vládní politice. "Omluvte se Polákům za spojený útok, který na východní hranici Polské republiky vedete společně s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem a Lukašenkem... na kolena, zrádci," napsala.

Ačkoliv Pawlowiczová patří k těm výstřednějším spojencům současné vlády, je součástí širší fronty, která se snaží využít situace na hranicích k výpadům proti opozici.

Problémem pro opoziční strany je, že nepřišly na to, jak se k situaci na hranici postavit. Tvrdý přístup vlády lidé podporují, ale mnoho voličů opozice si dělá starosti kvůli humanitárnímu aspektu současné krize. Někteří levicoví politici tvrdí, že Polsko by mělo migranty pustit na své území a udělit jim azyl, jiní jsou opatrnější, ale do podpory tvrdé politiky PiS se nehrnou.

Donald Tusk, šéf opoziční Občanské platformy, kritizoval vládu za opatření, jež na hranici přijala, ale trvá na tom, že je správné snažit se zastavit příchod tisíců migrantů. "Polské hranice musí být uzavřené a dobře chráněné," řekl v srpnu, když současná krize vypukla. Nicméně tentýž měsíc také řekl, že "jde o nebožáky, kteří hledají svoje místo na Zemi". Tento jeho výrok nyní s oblibou připomínají média ovládaná PiS. V pondělí se Tusk obrátil na premiéra Morawieckého a připomněl mu, že "migranti nejsou politické zlato". V reakci na to náměstek ministra vnitra Pawel Szefernaker odpověděl jediným slovem: "Odpad."

"Opozici bychom měli děkovat za hromadný útok ze strany migrantů na hranici poté, co požadovala přijímání migrantů a plivala na pohraniční stráž a polskou armádu," napsal na twitteru Adam Andruszkiewicz, poslanec Práva a spravedlnosti.

Polská opozice se tak octla v těžké situaci. Buď musí přestat se svojí kritikou namířenou proti vládnoucí straně a podpořit opěvování armády a jejího úsilí o ochranu hranic, nebo riskuje, že bude obviněna ze zrady a přijde o podporu voličů znepokojených vidinou nekontrolovaného náporu migrantů.