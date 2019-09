Předčasné volby v Británii opět ve hře, poslanci budou znovu hlasovat

Premiér Boris Johnson kvůli snaze poslanců zasáhnout do brexitového procesu požaduje urychlené rozpuštění parlamentu a předčasné volby v polovině října. Ve středu večer ale tento postup nepodpořily potřebné dvě třetiny poslanců.

Opoziční labouristé uváděli jako podmínku pro podporu předčasných voleb schválení opatření, které má vyloučit variantu, že Británie 31. října opustí Evropskou unii bez "rozvodové" dohody. K tomu nejspíše dojde právě v pondělí. I tak ale není jasné, zda labourističtí poslanci napodruhé pro rozpuštění sněmovny zvednou ruku.

Podle britských médií probíhá uvnitř hlavní opoziční strany debata o tom, zda volby neodsunout až na listopad. Komentátoři mají za to, že část labouristů chce premiéra Johnsona dostat do situace, kdy bude muset na základě nového zákona dohodnout další odklad brexitu a porušit tak svůj slib, že na konci října vyvede Británii z EU "stůj co stůj".

Kdyby se volby konaly 15. října, jak předseda vlády navrhuje, nově složená dolní komora parlamentu by ještě mohla "neřízený" brexit na konci měsíce umožnit.

Pokud Dolní sněmovna příští týden předčasné volby neschválí, bude jasné, že voliči k urnám před aktuálním datem brexitu nepůjdou. Zasedání parlamentu totiž bude na základě nařízení z minulého týdne přerušeno až do 14. října. Rozpuštění parlamentu a nové volby v Británii musí dělit alespoň 25 pracovních dní.