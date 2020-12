Španělská vláda čelí kritice za přesuny migrantů na pevninu

V těchto regionech přitom platí uzávěra kvůli šíření koronaviru. Vláda tvrdí, že všichni migranti jsou na Kanárských ostrovech na koronavirus testováni.

Podle policejních odborů SUP, které dnes citoval deník ABC, dorazilo od pátku do měst Valencie a Alicante komerčními lety přes 400 migrantů. Polemiku v médiích rozvířilo už předtím video, které natočil jeden z cestujících letu z Kanárských ostrovů do andaluské Granady. Na něm mimo jiné jeden z migrantů na dotaz odpověděl, že mu PCR test na koronavirus ve Španělsku nikdo nedělal.

Také do Andalusie přiletělo v posledních dnech několik stovek migrantů z Kanárských ostrovů. Andaluská regionální vláda tvrdí, že o tom předem nebyla informována, a kritizovala centrální španělskou vládu, která podle ní přesuny migrantů porušuje protikoronavirová opatření vyhlášená vedením regionu.

Španělské ministerstvo vnitra na kritiku odpovědělo prohlášením, že žádné přesuny neřídí, že pouze povoluje konkrétní přemístění žadatelů o azyl a zranitelných osob, včetně nezletilých.

Starosta Granady Luis Salvador dnes uvedl, že o příjezdu dvou stovek migrantů z Kanárských ostrovů se dozvěděl prostřednictvím sociálních sítí. Upozornil, že radnice neví, co s těmito migranty bude, kde budou bydlet, ani zda mají testy na koronavirus. "Když jsem se zeptal zdejší zástupkyně španělské vlády, zda je to pravda či fake news, odpověděla, že migranti přiletěli, protože jsou to svobodní lidé a mohou se pohybovat po celém území Španělska," uvedl starosta Granady.

Kanárské ostrovy se letos potýkají s nebývalou migrační vlnou, od začátku roku tam připlulo z Afriky přes 21.000 migrantů, což je už osmkrát více než za celý loňský rok, kdy tam dorazilo na 2700 běženců.