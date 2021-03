Španělsko o Velikonocích omezí cesty mezi regiony a shromáždění

"Cíl, který všichni sdílíme, je zachräňovat životy, nikoliv týdny," uvedla ministryně Dariasová. Cílem opatření je omezit kontakty mezi lidmi ve svátečních dnech a tudíž také šíření nákazy. Španělsko, podobně jako jiné evropské země, zaznamenalo po vánočních svátcích nárůst počtu nově nakažených koronavirem.

Kromě uzavření hranic mezi autonomními oblastmi, bude na celém území Španělska platit zákaz nočního vycházení od 23 do šesti hodin. Shromáždění na veřejnosti budou omezena na šest lidí v případě vnějších prostor. Ve vnitřních prostorách to bude o dvě osoby méně. V soukromí by se měli scházet jen členové jedné domácnosti. Obecně ministerstvo zdravotnictví vyzvalo místní samosprávu, aby nedovolila akce s velkým počtem lidí, například velikonoční procesí.

Španělský systém vlády je výrazně decentralizovaný a každá autonomní oblast má v určování protiepidemických opatření rozsáhlé kompetence. Na to poukazuje i madridský region, který jako jediný odmítl opatření podpořit. Vadí mu uzavření regionálních hranic. "Kompetenci má v tomto případě předsedkyně autonomní oblasti, zavedeme opatření, jež považujeme za přínosná pro naši oblast," uvedl radní pro zdravotnictví Enrique Ruiz Escudero.

Podle ministryně Dariasové je cílem snížit počet nově nakažených za 14 dní na 100.000 obyvatel z aktuálních 139 na 50. Od začátku epidemie se nakazilo koronavirem ve Španělsku 3,16 milionu lidí a téměř 78.000 jich v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo.