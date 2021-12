Biden tvrdí, že ho Rusko ujistilo, že nebude stupňovat napětí, řekl Zelenskyj

Biden ve čtvrtek telefonicky informoval Zelenského o své úterní videokonferenci s Putinem. Šéf Bílého domu a šéf Kremlu spolu hovořili zejména o krizi kolem Ukrajiny vystupňované v posledních týdnech stahováním ruských ozbrojených sil k ukrajinským hranicím.

Biden důrazně Putina upozornil, že případná nová agrese Ruska vůči Ukrajině by měla za následek tvrdá finanční, ekonomická a další opatření. Ruský prezident odmítl, že by Moskva takový záměr měla, a na druhé straně mimo jiné požadoval od Západu bezpečnostní záruky pro Rusko, včetně nepřijetí Ukrajiny do NATO v budoucnu.

"Zpráva, kterou jsem obdržel od prezidenta USA, je, že Rusko ujistilo Spojené státy a celý svět, že nehodlá pokračovat ve stupňování napětí na územích našeho nezávislého státu. Zdá se mi, že dnes je to sice malý, nikoli konečný, ale přesto velmi důležitý výsledek," citoval z rozhovoru Zelenského list Ukrajinska pravda.

Prezident nevyloučil v rámci řešení konfliktní situace přímé rozhovory s Putinem. "Vidím podporu pro tento směr ze strany našich evropských partnerů a Spojených států," poznamenal k tomu.

Mimo hru podle něj není ani možnost uspořádání referenda o Donbasu jako celku. Zelenskyj však dal jasně najevo, že by nešlo o otázku statusu této oblasti, jejíž část od roku 2014 ovládají proruští separatisté. Kontrolu nad ní získali za vydatné pomoci Ruska, a to podle přesvědčení Kyjeva a západních metropolí i vojenské.

"Může se to odehrát," řekl Zelenskyj k otázce případného referenda. "Může se to týkat Donbasu, Krymu, může to být celkově o ukončení války," dodal.