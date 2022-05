Část ruských akademiků se snaží zabránit zvolení kolegů podporujících válku do akademie

— Autor: ČTK

Část ruských akademiků se snaží zabránit tomu, aby byli do Ruské akademie věd zvoleni ti kolegové, kteří podpořili válku proti Ukrajině. Noví členové se volí každé tři roky, v pondělí se začne rozhodovat o obsazení 309 akademických křesel. Zájem o ně má 1700 lidí, uvádí deník The New York Times.