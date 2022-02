Civilisty na obou stranách konfliktu na Ukrajině čeká nejistá budoucnost

Jednou z těch, kdo už osm let žije jen kousek od fronty, je jedenaosmdesátiletá Raisa Malašenkovová z města Stanycja Luhanska, které leží v bezprostřední blízkosti rebely ovládaného Luhansku. Zvuky výbuchů, které se v posledních dnech ozývají výrazně častěji než dříve, ji už vůbec nepřekvapí.

Pět dětí Malašenkovové dávno oblast opustilo - buď se uchýlily do bezpečnějších částí Ukrajiny, nebo do Ruska. "Už jsem tu jen já a moje kráva," říká žena, které se stejně jako řadě starších lidí na východě Ukrajiny stýská po éře Sovětského svazu. Ze současné eskalace sice viní Kyjev a jeho západní spojence, z možné ruské invaze má ale hrůzu. "Nedej bože, aby přišli Rusové a s nimi i jejich kozáci a čečenští bojovníci. Představte si, jaké to pak bude peklo," řekla zpravodaji deníku The Guardian.

V oblasti poblíž hranice mezi vládními silami ovládanou částí Ukrajiny a samozvanými povstaleckými republikami kolem měst Luhansk a Doněck žije podle odhadu neziskových organizací na dva miliony obyvatel. Až 700.000 z nich teď chtějí proruští rebelové evakuovat do Ruska s tvrzením, že Ukrajina chystá útok, což Kyjev popírá. Několik desítek tisíc už jich hranici směrem na východ přešlo.

Byla mezi nimi i pětatřicetiletá Inna Šalpová, která spolu se svými třemi dětmi opustila povstalci kontrolované město Ilovajsk. Sice nevěděla, kam přesně ji evakuační autobus dopraví, odchod byl ale podle ní nutný, protože očekává, že velmi brzy vypukne válka. "Měli jsme strach hlavně o děti," řekla listu The New York Times.

Další lidé i přes stále intenzivnější palbu, která je v oblasti den co den slyšet, zatím s evakuací váhají. Patří k nim jedenatřicetiletá Táňa Tiňjakovová z Luhansku, která zvažuje, co dál. "Tenhle dům jsme postavili vlastníma rukama. Nechceme odejít. Tohle je naše," říká s tím, že stejně nemá kam jít. Připouští ale, že "když budeme hodně nervózní, tak odejdeme".

Velká část evakuovaných, kteří sledují převážně ruské televizní zpravodajství, ze současné eskalace obviňuje Kyjev a přičítá mu většinu případů porušení příměří, i když podle zpravodajů amerického listu se palba přinejmenším v sobotu ozývala hlavně z pozic proruských povstalců.

Někteří evakuovaní ale také tvrdí, že už jim je v podstatě jedno, kdo bude oblasti vládnout, hlavně když bude konečně klid. Jekatěrina Novikovová, která už v Rusku s dcerou a vnukem čekala na vlak do ruského města Taganrog, nechala v povstaleckých oblastech svého syna s jeho rodinou. "Mysleli jsme, že by pro nás bylo lepší vrátit se na Ukrajinu," říkala v slzách. "Už je nám to jedno, jen chceme mír."