Kreml má výroky Zelenského o vrácení Krymu Ukrajině za přímé ohrožení Ruska

Peskov reagoval na výroky týkající se Ruska, které Zelenskyj pronesl ve výročním projevu v parlamentu. "Zelenskyj... řekl, že návrat Krymu by měl být hlavním cílem a filozofií Ukrajiny. Vnímáme to jako přímou hrozbu vůči Rusku. Tato formulace znamená, že kyjevský režim hodlá využít jakékoli dostupné možnosti, včetně síly, k zásahu do ruského regionu. Právě tak to vnímáme," řekl Peskov.

Moskva podle mluvčího ruského prezidenta Vladimira Putina rovněž považuje za velmi pravděpodobné vojenské akce "kyjevského režimu" vůči oblastem v Donbasu ovládaným proruskými separatisty. "To je pro nás mimořádně znepokojivé a zneklidňující," řekl Peskov. Z Kyjeva se podle něj ozývá "agresivní rétorika" a "vidíme zvýšenou intenzitu provokací na dělících liniích" v Donbasu.

Peskov tato obvinění pronesl krátce poté, co šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba před setkáním s americkým protějškem Antonym Blinkenem ve Stockholmu ujistil, že ukrajinské vedení je pro politické řešení konfliktu na východě země. "Nemáme v úmyslu provádět v Donbasu útočné akce. Ukrajina je pro mírové urovnání konfliktu," citoval ministra ukrajinský list Evropská pravda.