Kreml zpochybnil, že z Ruska kvůli mobilizaci uteklo 700.000 lidí. Přesný počet prý nezná

Poté, co ale předminulý týden ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci, Rusové vykoupili letenky do zemí, s nimiž má Rusko bezvízový styk, a na pozemních hranicích s Gruzií nebo Kazachstánem se vytvořily obrovské fronty.

"Vypadá to, že to bude nějaká kachna," řekl dnes Peskov. Sdělil také, že ani neví, co to je ruská verze časopisu Forbes. "Takže si nemyslím, že je potřeba brát takové zprávy vážně," prohlásil. Dodal, že neví, kolik Rusů přesně odjelo ze země, ale že jejich počet bude určitě mnohem nižší, než uvádí časopis.

O tom, že z Ruska odjelo od 21. září až 700.000 lidí, informoval ruský Forbes na svém webu v úterý s odkazem na nejmenované zdroje z ruské prezidentské administrativy. Jiný zdroj obeznámený s odhady Kremlu časopisu řekl, že z Ruska odjel až milion lidí. Zpravodajský server Meduza dnes napsal, že podle údajů oznámených Kazachstánem, Gruzií, Finskem a Mongolskem odjelo ze země od vyhlášení mobilizace už nejméně 300.000 Rusů.

Ruská verze časopisu Forbes, o níž Peskov prohlásil, že ji nezná, existuje od roku 2004. Po začátku války na Ukrajině zakázal americký vlastník Forbesu ruské verzi prodávat reklamu. Ruský Forbes tak přestal vycházet v tištěné podobě a provozuje pouze web.