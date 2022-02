Moskva před americkými sankcemi neustoupí, uvedlo ruské velvyslanectví v USA

"Je to Washington, nikoliv Moskva, kdo rozdmýchává napětí. Neustoupíme a nebudeme stát v pozoru, zatímco USA hovoří o sankcích," napsalo na facebook ruské velvyslanectví. Rozsáhlé sankce Washington i evropské země slibují v případě ruského vpádu na Ukrajinu.

Přestřelku na sociálních sítích v době, kdy mezi oběma zeměmi panuje napětí kolem shromažďování ruských vojáků u ukrajinských hranic, odstartoval příspěvek amerického ministerstva zahraničí. Diplomacie v něm připomněla ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2014 a anexi Krymského poloostrova.

Ruské velvyslanectví v odpovědi naopak tvrdí, že Spojené státy v roce 2014 podpořily "nacionalistický puč" v Kyjevě, což ohrozilo obyvatele Krymu. K současné situaci zastupitelský úřad zopakoval, že pohyb ruských ozbrojených sil na vlastním území je jeho svrchovaným právem a nikoho neohrožuje.

Napětí mezi Moskvou a Západem vzrostlo poté, co Rusko shromáždilo u ukrajinských hranic na 100.000 vojáků. Západní země se obávají invaze; Kreml popírá, že by měl v úmyslu Ukrajinu vojensky napadnout. Požaduje na druhé straně od USA a NATO bezpečnostní záruky, a to včetně závazku, že se Ukrajina nestane členem Severoatlantické aliance.

Ohledně vzniklé krize spolu dnes budou telefonicky hovořit americký ministr zahraničí Antony Blinken a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov.

V pondělí o situaci jednala Rada bezpečnosti OSN, kde americká velvyslankyně Linda Thomasová-Greenfieldová s odvoláním na důkazy USA uvedla, že Rusko chce začátkem února vyslat k bělorusko-ukrajinské hranici přes 30.000 vojáků. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja na stejném zasedání řekl, že o údajné přípravě Moskvy na vojenskou akci proti Ukrajině chybí důkazy. Spojené státy obvinil z provokace.