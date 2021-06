Moskva trvá na tom, že ke zlepšení vztahů Ruska a ČR musí změnit chování Praha

"Česká republika musí navázat normální vztahy s Ruskem a upustit od způsobů jednání, jichž se drží," prohlásil Gruško podle agentury v reakci na otázku, co je potřeba k obnovení vztahů mezi Prahou a Moskvou.

"My nic nečekáme. Myslím, že je tam dostatek politiků, kteří by mohli vyvodit závěry z toho, co se ve vztazích s Ruskem stalo. Podle mne si prostě musejí vzít ponaučení a vyvodit z toho závěry," dodal náměstek šéfa ruské diplomacie.

Vztahy ČR s Ruskem jsou špatné od doby, co Praha oznámila, že z výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014 jsou důvodně podezřelí agenti ruské tajné služby. Následovalo vzájemné vyhošťování diplomatů a omezení počtu pracovníků na ruském velvyslanectví v Praze a na české ambasádě v Moskvě na stejnou úroveň. Rusko pak v polovině května zařadilo Česko a USA jako jediné na nově vytvořený seznam "nikoli přátelských států".

Český premiér Andrej Babiš dnes před summitem Evropské unie v Bruselu konstatoval, že vztahy ČR s Ruskem jsou na bodu mrazu, ale je nutné dál komunikovat. K návrhu Německa a Francie uspořádat vrcholnou unijní schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem poznamenal, že Česko svou podporu zváží.