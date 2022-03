Obyvatelé Ruska by měli vědět, co se na Ukrajině děje, říká expert

Akademie věd ČR (AV) rozhovor poskytla médiím. Podle Hlaváčka by také měli Evropané obyvatele Ruska "bombardovat" slovy a informacemi, aby měli zprávy o tom, co se děje.

Současné dění v Rusku Hlaváček popsal jako vyvrcholení procesu, kde se spojily ruský šovinismus a ruský imperialismus se sovětskou nostalgií, kterou prezentuje právě Putin. "Jsem ve spojení i se svobodomyslnými Rusy, třeba s profesorem (Andrejem) Zubovem. V Rusku jsou v ulicích tisíce lidí, statisíce lidí podepisují petice, jenže Rusko má 140 milionů obyvatel a dvě třetiny lidí jsou závislí na sledování státní televize. Takže tu situaci je třeba vidět i z té druhé perspektivy," řekl historik.

Hlaváček také uvedl, že Rusko se naplno vrátilo na dráhu svého "imperiálního orbitu" v agresivní formě. "Ukrajina je jeho obětí, no a i ruská elita a velká část ruské společnosti za to nesou určitý druh odpovědnosti," podotkl badatel.

Zároveň však zdůraznil, že aplikace kolektivní viny v etnickém slova smyslu je něco nepřijatelného. "Na druhou stranu hovořím o tom, (...) že nelze ani obráceně aplikovat nějakou automatickou kolektivní nevinu. Tady nám vlastně může být ku pomoci minimálně Karl Jaspers, který velmi výrazně přispěl k německé reflexi nacionálního socialismu po druhé světové válce," upozornil Hlaváček.

"Takže jestli Jaspers hovoří o vině kriminální, politické, morální a metafyzické, tak i v těchto aspektech bychom ji mohli aplikovat i na Ruskou federaci. Tu kriminální vinu rozhodně nese Vladimir Putin a jeho okolí. Jsou to, dovolím si to tak říci, váleční zločinci. A to nikoliv od války na Ukrajině, ale vzpomeňme si na druhou válku v Čečensku, na napadení Gruzie a tak dále, řekl Hlaváček.

"Ovšem je tady i ta politická odpovědnost. Velká část Rusů tleskala Putinově agresivní politice, tleskala anexi Krymu. A teď je i na nich, je to velký úkol pro ně, nejen pro intelektuály, aby tváří v tvář té hrůze, kterou Putin rozpoutal a která se dotýká i jich samotných, provedli nějakou sebereflexi," zdůraznil historik.

"Když bych chtěl být trochu patetický, tak bych vyzval nás Evropany, abychom slovy a informacemi bombardovali Ruskou federaci. Aby tam lidé měli co nejvíce zpráv, co se skutečně děje, protože ve státní ruské televizi se lže. Já ji totiž sleduji. (...) Je to katastrofa, jaká propaganda se tam servíruje (...) To nemohlo zůstat bez následků," zdůraznil Hlaváček s tím, že je nicméně část jazykově vybavených Rusů, kteří sledují i zahraniční média.