ON-LINE: 25. den války. Obléhání Mariupolu pokračuje. Rusové zasáhli školu, kde se skrývali lidé

Stručný přehled nedělních událostí:

Obléhání Mariupolu podle Zelenského vejde do dějin jako ruský válečný zločin. "To, co udělali okupanti mírumilovnému městu, je teror, který se bude připomínat po staletí," řekl.

Ruská armáda v sobotu bombardovala uměleckou školu v obléhaném ukrajinském městě Mariupol, v níž se ukrývalo asi 400 lidí. Podle agentur Reuters a AP to dnes oznámila rada města.

Pracovníci běloruských drah blíže neupřesněným způsobem přerušili železniční spojení mezi Běloruskem a Ukrajinou. Uvedl to v sobotu šéf ukrajinských železnic Oleksandr Kamyšin, podle nějž ruská armáda touto cestou již nebude moci dovážet na Ukrajinu posily a vybavení. Informovala o tom agentura Unian.

Ukrajinská Rada národní bezpečnosti a obrany (RNBO) zakázala činnost stran s vazbami na Rusko, uvedl dnes prezident Volodymyr Zelenskyj. Opatření bude platit po dobu válečného stavu.

V Praze se dnes v kostele U Salvátora či ve velkém sále kina Lucerna uskuteční další charitativní koncerty na pomoc válkou sužované Ukrajině. Všichni účinkující se vzdali honoráře. Výtěžek z vystoupení v kostele U Salvátora bude věnován na konto pomoci Ukrajině Českého červeného kříže. Finance získané v Lucerně půjdou lidem zasaženým válečným konfliktem prostřednictvím organizace Člověk v tísni.

