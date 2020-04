Počet úmrtí na COVID-19 v Británii za den narostl o 563, testování vázne

Test na nákazu virem SARS-CoV-2 ve Spojeném království od počátku jeho šíření podstoupilo bezmála 153.000 lidí. Rozsah testování se postupně zvyšuje, stále ovšem nebyla překonána hranice 10.000 testů denně, což podle dřívějšího vládního prohlášení mělo nastat o víkendu.

BBC informovala, že v úterý byly prověřeny vzorky od 9793 lidí, což by bylo o zhruba 1500 více než v pondělí.

Úterní nárůst počtu obětí znamenal zvýšení bilance o 27 procent, dnešek je v tomto směru ještě horší, neboť přírůstek představuje více než 31 procent předchozího součtu.

Ve Spojeném království epidemie COVID-19 nejvíce zasahuje Anglii, jen z Londýna bylo v úterý hlášeno přes 7000 potvrzených případů nákazy koronavirem.

Kvůli náporu nemocných byla v britské metropoli v kongresovém centru ExCeL zbudována dočasná nemocnice se 4000 lůžky, která dostala jméno NHS Nihgtingale. Podle deníku The Guardian by tam do konce týdne mohli být přijati první pacienti.