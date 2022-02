Ruská delegace dnes přijela do Běloruska, Zelenskyj v této zemi vyjednávat nebude

Zelenskyj dodal, že zůstává otevřený možnosti rozhovorů na jiném místě, které se nezapojilo do agrese proti Ukrajině. Pokud by se tato jednání uskutečnila, byla by první od 24. února, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, dodal Reuters.

Poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak prohlásil, že pozice prezidenta Zelenského zůstává stejná - akceptuje jen skutečné rozhovory, žádná ultimáta. Ruská delegace se do Běloruska vydala s vědomím, že je její cesta zbytečná, dodal Podoljak.

Podle Peskova jsou v delegaci zástupci ministerstva zahraničí a obrany, ale také kanceláře prezidenta Vladimira Putina, kteří na své ukrajinské protějšky čekají v běloruském městě Gomel.

"V souladu s dosaženou dohodou přijela do Běloruska na jednání s Ukrajinci ruská delegace," uvedl Peskov. "Jsme připraveni zahájit tato jednání v Gomelu," dodal.