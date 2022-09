Rusko by ohrožení mírových sil v Podněstří považovalo za útok na sebe, řekl Lavrov

— Autor: ČTK

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov dnes varoval, že Moskva by ohrožení členů své mírové mise v separatistickém Podněstří chápala jako útok proti sobě. Podle agentury AP Lavrov svým vyjádřením oživil obavy, že Podněstří, které se po rozpadu Sovětského svazu odtrhlo od Moldavska, by mohlo být zavlečeno do současného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.