Rusko dostalo od G7 varování, aby nepoužívalo biologické, chemické a jaderné zbraně

S ohledem na narůstající ceny energií a energetickou závislost na Rusku, vyzvali představitelé G7 země těžící ropu a zemní plyn, aby jednaly zodpovědně a zvýšily dodávky na mezinárodní trhy. Klíčovou roli v tom podle nich hraje Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Prohlásili také, že se vyhnou zákazu vývozu potravin, a naléhali na ostatní státy, aby učinily totéž.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes prostřednictvím videa varoval zástupce zemí skupiny G7, tedy Spojených států, Británie, Německa, Francie, Itálie, Kanady a Japonska, před "reálnou hrozbou", že Moskva použije na Ukrajině chemické zbraně. Lídři ekonomicky vyspělých států se proti takové možnosti po setkání ostře ohradili. Uvedli, že nebudou šetřit úsilím, aby Putina a jeho příznivce pohnali k odpovědnosti.

"Pokud by Rusko připravovalo operaci pod falešnou vlajkou s cílem použít takové zbraně, bylo by to v rozporu se všemi pravidly, dohodami a úmluvami," řekl německý kancléř Olaf Scholz. "Naším zájmem je na to nejen upozorňovat, ale také varovat v rozhovorech, které vedeme. Nedělejte to," vzkázal Moskvě Scholz.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se jednání také zúčastnila, uvedla, že partneři ze skupiny G7 jsou připravení přijmout další sankce. "Abychom vysušili zdroje, které Putin využívá k financování své války, nedovolíme žádné obcházení. A v případě potřeby jsme připraveni přijmout další opatření," napsala na twitteru.

Shodně se vyjádřil i francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého se západní mocnosti snaží nadále Moskvu izolovat a vynutit si příměří na Ukrajině. "Tyto sankce mají dopad a jsou hmatatelné a musíme v nich pokračovat pro jejich odrazující účinek," řekl Macron.

Podporu Ukrajině vyjádřily i Spojené státy. "Byl jsem hrdý na to, že jsem se dnes mohl setkat se svými kolegy z G7. Jsme i nadále odhodláni stát na straně ukrajinského lidu a vlády, kteří hrdinně vzdorují vojenské agresi a vyvolané válce prezidenta Putina proti svému suverénnímu národu," uvedl americký prezident Joe Biden na twitteru.

Zástupci skupiny G7 také vzkázali běžným Rusům, že vůči nim nechovají žádnou zášť.