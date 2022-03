Rusko podle Kremlu nevidí důvod použít kvůli Ukrajině jaderné zbraně

"Jakýkoli výsledek operace (na Ukrajině) samozřejmě není důvodem pro použití jaderné zbraně," řekl Peskov. "Máme bezpečnostní koncepci, která zcela jasně říká, že pouze v případě ohrožení existence státu, v naší zemi, můžeme použít a skutečně použijeme jaderné zbraně, abychom odstranili ohrožení existence naší země," dodal.

Peskov minulý týden opakovaně odmítl vyloučit, že by Rusko mohlo zvažovat použití jaderných zbraní proti tomu, co Moskva vnímá jako "existenční ohrožení". Na otázku, za jakých podmínek by ruský prezident Vladimir Putin nasadil jaderné síly, Peskov stejně jako nyní odpověděl, že jaderné zbraně lze použít, pokud je ohrožena existence země.

Moskva se o jaderných zbraních zmínila během války proti Ukrajině několikrát. Sám Putin 27. února nařídil uvést jaderné síly do "zvláštního režimu" bojové pohotovosti, což odůvodnil "agresivními vyjádřeními" představitelů členských zemí NATO a "nelegitimními" sankcemi, které Západ uvalil na Rusko v reakci na invazi.

Americký prezident Joe Biden minulý týden varoval, že Spojené státy by zareagovaly, pokud by Rusko na Ukrajině použilo jaderné zbraně.