Rusko stanovilo podmínky údajného zastavení války na Ukrajině

"Měli by (Ukrajinci) přijmout dodatky k ústavě, na jejichž základě by Ukrajina odmítla veškeré ambice na vstup do jakéhokoli boku. Také jsme mluvili o tom, že by měli uznat Krym jako součást ruského území a uznat Doněck a Luhansk (Doněckou a Luhanskou lidovou republiku) jako nezávislé státy," vypočítal Peskov.

Podle Reuters jde zatím o nejjasněji formulovaný seznam požadavků Moskvy od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února. Peskov nastínil body ve chvíli, kdy se ruská a ukrajinská delegace připravují na třetí kolo jednání.

Moskva své požadavky podle Peskova Kyjevu již sdělila. "Bylo jim to řečeno a všechno to může být během chvíle zastaveno," citovala prezidentského mluvčího agentura Reuters.

"Opravdu nyní završujeme demilitarizaci Ukrajiny. Hlavní je, aby Ukrajina zastavila své vojenské aktivity," prohlásil rovněž Peskov.