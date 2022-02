Ruský útok na Ukrajinu zdražil ropu a plyn, asi zasáhne evropskou ekonomiku

Invaze a způsob, jakým na ni svět zareaguje, by podle analytiků mohly mít dalekosáhlé dopady na evropskou ekonomiku, a to od růstu nákladů na energii a potraviny až po ekonomické sankce, které ovlivní zahraniční obchod a investice.

Cena plynu pro evropský trh se zvýšila o více než třetinu a je vysoko nad hranicí 100 eur za megawatthodinu (MWh). Prozatím však zůstává pod rekordními hodnotami, na kterých se ocitla loni na podzim. Ceny ropy na světových trzích dnes poprvé od roku 2014 překročily 100 dolarů za barel, což se zřejmě promítne do cen pohonných hmot i v České republice.

Panevropský akciový index STOXX Europe 600 se dnes dostal nejníže od loňského jara, odpoledne odepisoval zhruba čtyři procenta. Pražská burza spadla nejníže od začátku loňského listopadu. Ruské akcie dopoledne oslabily téměř o 50 procent a na rekordním minimu se ocitl ruský rubl. Ruská centrální banka zahájila intervenci na devizových trzích, aby propad kurzu rublu mírnila.

"Dnes bychom na akciovém trhu hledali ziskové tituly jen velmi těžko. Akciové indexy jsou pod silným prodejním tlakem a investoři přesouvají peníze do bezpečnějších aktiv, jako jsou dluhopisy nebo zlato," uvedl analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. Cena zlata, kterou obchodníci považují za takzvaný bezpečný přístav v dobách nejistoty, se vyšplhala nejvýše za téměř rok a půl.

Rusko se podílí více než dvěma pětinami na dovozu plynu a více než čtvrtinou na dovozu ropy do členských zemí Evropské unie. Jakékoliv omezení ruských dodávek by tak mohlo vést k dalšímu zdražování energií, což by zvýšilo náklady domácností i podniků. Zemní plyn je i hlavní složkou mnoha hnojiv, takže omezení jeho dodávek by zřejmě vedlo k růstu cen potravin.

Konflikt by navíc mohl narušit vývoz obílí z Ukrajiny, který v loňském roce přesáhl 33 milionů tun. Makléřská společnost Bank of America Securities odhaduje, že eskalace konfliktu by mohla zvýšit letošní inflaci v eurozóně o jeden procentní bod na čtyři procenta.

Dopady konfliktu na obchod a investice budou záviset na konečné podobě nových sankcí, které se na Rusko chystá uvalit Evropská unie. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella půjde o nejtvrdší sankce, jaké kdy EU přijala. Roční hodnota exportu zboží z Evropské unie do Ruska se v současnosti pohybuje kolem 80 miliard eur (dva biliony Kč), což odpovídá zhruba 0,6 procenta unijního hrubého domácího produktu (HDP). Tento export tvoří zejména stroje, automobily, chemikálie a průmyslové zboží.

"Tvrdé sankce vůči Rusku budou mít určitý dopad na ekonomiku EU, na což musíme být připraveni," řekl ve středu agentuře Reuters místopředseda Evropské komise (EK) Valdis Dombrovskis.

Podle Hospodářské komory (HK) česká ekonomika zřejmě i v případném nejširším pojetí sankcí proti Rusku nebude paralyzována. Pro mnohé firmy z různých odvětví by ale sankce mohly mít až existenční důsledky. Podle analýzy společnosti Portu povede eskalace konfliktu na Ukrajině ke zvýšení inflace v České republice. Hájek z XTB předpověděl, že cena benzinu v Česku může do několika týdnů překonat 40 Kč za litr.