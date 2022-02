Ukrajina požaduje tvrdé sankce proti Rusku a jeho izolaci

Velvyslanec neočekává velkou vlnu migrace do Evropy, předpokládá ale vnitřní migraci Ukrajinců z východních regionů na západ Ukrajiny. Naopak by podle něj mohli Ukrajinci žijící v Česku zamířit za rodinami do vlasti.

"Dnes v noci se změnil svět. Trváme na tom, že svět by měl trvat na zastavení ruské agrese a záchraně toho, na čem stojí demokratický svět a demokratická Evropa," uvedl velvyslanec. Musí být podle něj okamžitě aktivován nový balíček tvrdých sankcí, a svět by měl posiloval obranyschopnost Ukrajiny poskytováním zbraní.

O situaci na východě Ukrajiny ráno velvyslanec informoval ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). "Bohužel naděje, že v Kremlu zvítězí zdravý rozum, se nenaplnily. (Ruský prezident Vladimir) Putin oznámil novou agresi. Účelem je zničit ukrajinský stát, nastolit okupační kontrolu," uvedl. Ukrajina postup Ruska hodnotí jako válečný akt, hrubé porušení Charty OSN a základních principů mezinárodního práva.

"Naši obránci jsou připraveni odrazit agresorský stát," uvedl velvyslanec s tím, že ukrajinská armáda má ruská vojska, která překročila hranici minimálně pěti ukrajinských regionů, pod kontrolou.

Prezident Putin dnes ráno oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu, uvedly agentury. Moskva prý nemůže tolerovat hrozby, které přicházejí z Ukrajiny a cílem operace bude ochrana lidských životů. V řadě ukrajinských měst včetně Kyjeva jsou slyšet výbuchy, uvedla poté ukrajinská agentura Unian. Podle velvyslance byla ostřelována letiště v několika městech.

Lipavský útok odsoudil. Podle něj je to barbarský akt agrese, rozhodnutí Kremlu k naprosto nevyprovokovanému útoku je podle něj nepřijatelné a zcela v rozporu s mezinárodním právem. Podobně reagovala většina českých politiků.