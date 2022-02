Ukrajina se chce kvůli situaci u hranic urychleně setkat s Ruskem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ukrajina požádala Rusko a další země sdružené v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) o setkání do 48 hodin, na němž by se diskutovalo o posilování ruské vojenské přítomnosti u hranic s Ukrajinou. Na twitteru to dnes napsal šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba, podle nějž Rusko neodpovědělo na dřívější žádost Ukrajiny, aby nabídlo vysvětlení svých vojenských manévrů.