Ukrajinští oligarchové a podnikatelé opouštějí zemi charterovými lety

Mezi stroji, které odletěly v neděli, byly podle listu i letadla patřící nejbohatšímu Ukrajinci Rinatu Achmetovovi a Borysovi Kolesnikovovi, kterému náleží 55. příčka na seznamu boháčů podle ukrajinského vydání časopisu Forbes. Kolesnikov později deníku sdělil, že je v Kyjevě, odkud nehodlá nikam odjet. Letadlo podle něj odletělo do Prahy kvůli technické údržbě.

Soukromý let pro padesátku lidí si objednal také opoziční poslanec, milionář Ihor Abramovyč. Letadlo má přepravit do Vídně příbuzné Abramovyčových spolustraníků a podnikatelských partnerů, napsal deník.

Jedno z Achmetovových letadel odletělo z Ukrajiny v neděli, sám miliardář je podle listu v cizině od 30. ledna, kdy odletěl do Curychu. Koncem ledna odcestoval do ciziny i druhý nejbohatší Ukrajinec Viktor Pinčuk. A 10. února do Mnichova odletěl podnikatel a poslanec Vadym Novynskyj (8. příčka). Týž den do ciziny odcestoval Oleksandr Jaroslavskyj (9. příčka). O tři dny později odletěli podnikatelé Andrij Stavnicer (49. příčka) a Vadym Nesterenko (96. příčka), o den dříve Vadym Stolar (64.) a Vasyl Chmelnyckyj (29.)

Podle Stavnicerova mluvčího je šéf na služební cestě a brzy se vrátí do vlasti, Chmelnyckyj se má podle mluvčího vrátit 20. února z dlouho plánovaného školení, přičemž podnikatelovy děti zůstávají na Ukrajině.

Ukrajině podle víkendových zpráv hrozí odstřižení od letecké dopravy kvůli obavám pojišťoven ze stoupajícího rizika ruské invaze. Varování potvrdila ukrajinská letecká společnost SkyUp, jejíž linka z Madeiry do Kyjeva musela v noci na dnešek přistát v Kišiněvu, protože vlastník letadla zakázal, aby stroj vletěl do ukrajinského vzdušného prostoru. Leasingové společnosti podle SkyUp požadují od ukrajinských aerolinek, aby pronajatá letadla co nejdříve přeletěla na území Evropské unie.

Ukrajinská vláda přislíbila, že ponechá vzdušný prostor otevřený. Na mimořádném zasedání vydělila 16,6 miliardy hřiven (asi 12,9 miliardy Kč) na zajištění bezpečnosti letů pro pojišťovací, leasingové a letecké společnosti. Tyto prostředky, které vláda přesunula z rezervního fondu, měly původně posloužit ke snížení státního dluhu, poznamenala Ukrajinska pravda.