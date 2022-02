Zelenskyj mluvil s Bidenem, dle ukrajinského lídra řešili i další sankce

Některá americká média s odvoláním na své zdroje uvedla, že Washington plánuje možná ještě dnes oznámit sankce proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Dnešní telefonát prezidentů USA a Ukrajiny trval podle prohlášení Bílého domu 40 minut. Oba vrcholní představitelé se spojili i ve čtvrtek, kdy Moskva spustila ofenzívu proti Ukrajině pod záminkou ochrany rusky mluvících obyvatel a odstranění "nacistů", jak Putin označuje demokraticky zvolenou vládu v Kyjevě.

"S prezidentem USA se právě mluvilo o posílení sankcí, konkrétní obranné pomoci a koalici proti válce," uvedl Zelenskyj na twitteru. "Díky Spojeným státům za silnou podporu Ukrajiny," dodal.

Zelenského rozhovor s Bidenem se uskutečnil poté, co prezident Ukrajiny opakovaně dal najevo nespokojenost s reakcemi západních lídrů na ruskou invazi, která už si pravděpodobně vyžádala stovky mrtvých. Zelenskyj například v noci na dnešek v projevu řekl, že Ukrajinci brání svou zemi sami. Ukrajinští představitelé v posledních dnech volají po dalších dodávkách zbraní a drastických sankcích, jako je odstřižení Ruska od mezinárodního platebního systému SWIFT.

Tento krok zatím nemá podporu celé Evropské unie a ve středu v tomto směru dal najevo opatrnost i Biden, podle amerických médií se nicméně USA chystají následovat EU a uvalit sankce na ruského prezidenta. Informaci o tomto plánu nejdříve přinesla televize CNN, následně ji potvrdil i nejmenovaný vládní zdroj deníku The New York Times. Obě média uvedla, že opatření by mohlo být oznámené ještě dnes.