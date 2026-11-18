Nadcházející francouzské prezidentské volby představují pro budoucnost ukrajinské obrany a celkovou stabilitu evropské podpory klíčový moment, který může mít mnohem větší váhu než politický vývoj ve Spojených státech.
V důsledku nedávné porážky Republikánské strany v amerických volbách se pozornost prezidenta Donalda Trumpa přirozeně přesouvá k zahraniční politice. Tento tradiční trend u amerických prezidentů v závěru mandátu v řadě evropských pozorovatelů vyvolává obavy z možného uzavření nevýhodné dohody s Ruskem na úkor napadené země.
Tento převládající předpoklad však opomíjí zásadní fakt, že Spojené státy již po dřívějším omezení vlastní pomoci ztratily své rozhodující páky a hlavním pilířem finanční i materiální podpory Kyjeva se stala Evropská unie.
Zatímco americký prezident je ve svých krocích omezen vnitřním systémem, skutečně klíčová rozhodnutí o směřování kontinentální obrany se odehrají v západní Evropě a především v samotné Francii. V dubnu příštího roku totiž Francie, jakožto klíčový pilíř Evropské unie, jediná jaderná mocnost bloku a stálý člen Rady bezpečnosti OSN, zvolí nástupce dosavadního prezidenta Emmanuela Macrona.
Francouzská ústava Páté republiky dává hlavě státu téměř neomezenou pravomoc v oblasti zahraniční a obranné politiky, zcela nezávisle na aktuálním složení parlamentu. Hlavní favoritka nadcházejících voleb a vůdkyně pravicových populistů Marine Le Penová již otevřeně představila svůj plán na postupné ukončení přímé finanční podpory Ukrajiny.
Její strategie počítá se šestiměsíčním přechodným obdobím pro stávající financování a následným využitím francouzského práva veta v Evropské radě k blokování dalších balíků pomoci.
Moskva si tuto institucionální zranitelnost velmi dobře uvědomuje a podle zjištění západních zpravodajských služeb a nezávislých pozorovatelů již dlouhodobě provádí rozsáhlé kampaně zaměřené na ovlivňování veřejného mínění ve Francii, píší pro web National Interest William Dixon, seniorní spolupracovník v institutu RUSI, a Maksym Beznosiuk, politický a bezpečnostní analytik specializující se na Rusko, Ukrajinu a hybridní hrozby.
Cílem těchto hybridních operací je podle expertů narušit politický střed, vyčerpat ochotu veřejnosti podporovat zahraniční závazky a usnadnit cestu k moci politickým silám ochotným vyjednávat mír za podmínek příznivých pro Moskvu. Vzhledem k tomu, že unijní sankce a obnovování finanční pomoci vyžadují v Evropské radě jednotu všech členských států, by případné zvolení Le Penové a její využití veta mohlo zcela ochromit evropskou pomoc.
Tento nepříznivý scénář by navíc mohly podpořit i souběžné politické posuny v Německu, kde sílí pozice alternativních politických sil odmítajících dosavadní míru angažovanosti. Ukrajina tak čelí riziku, že vedle probíhajícího vojenského konfliktu na frontě narazí na hlubokou politickou krizi napříč svými hlavními západními spojenci. Pokud by se Spojené státy zcela stáhly, Francie využila práva veta a Německo bylo svázáno vnitřními politickými tlaky, celá hospodářská a operační struktura podpory by mohla fatálně selhat.
Skutečná zkouška odolnosti evropské a euroatlantické komunity se tak odehraje u volebních norem uvnitř samotných evropských států. Budoucnost suverénní Ukrajiny a stabilita celého regionu závisí na tom, jakým směrem se v nadcházejícím období vydají voliči v klíčových evropských zemích. Rusko mezitím trpělivě vyčkává na výsledky, které by mohly zcela zásadně oslabit obranyschopnost napadeného státu.
Související
Ukrajina ukázala Muskovi, že se bez něj obejde. Při útoku na Krymský most použila místo Starlinku vlastní systém
EU chystá půjčku Ukrajině v hodnotě 45 miliard eur. Splácet ji bude Rusko
Aktuálně se děje
včera
Experti: Francouzské prezidentské volby jsou pro budoucnost Ukrajiny důležitější než volby v USA
včera
Válka na Ukrajině stala hlavní příčinou úmrtí ruských mužů
včera
BBC: Putinova izolace končí. Účastí na čínském summitu se po pěti letech od začátku války vrátil na globální scénu
včera
Soud odhalil ze strany okrskových komisí na Žďársku řadu pochybení. Senátní volby se zopakují
včera
EU oficiálně představila návrh půjčky Ukrajině ve výši 45 miliard eur
včera
Ukrajina ukázala Muskovi, že se bez něj obejde. Při útoku na Krymský most použila místo Starlinku vlastní systém
včera
EU chystá půjčku Ukrajině v hodnotě 45 miliard eur. Splácet ji bude Rusko
včera
Trump se poprvé v historii setkal najednou se Si Ťin-pchingem a Putinem
včera
Odbory Státního zdravotního ústavu vyhlásily stávkovou pohotovost
včera
V Brně hořelo na vánočních trzích. V centru se musela omezit doprava
včera
Jak dokázala Ukrajina zničit Putinovu chloubu? Do útoku na most zapojila i své vlastní střely
včera
Republikáni utrpěli další tvrdou prohru. Ztratili Aljašku a desítky křesel v Kongresu
včera
Svět si všímá českých protestů proti rušení televizních poplatků. Neskrývá výrazné překvapení
včera
Nepomohla ani Trumpova agitace. Nvidia vyloučila návrat spoluzakladatele Jensena Huanga do vedení firmy
včera
O čem bude za zavřenými dveřmi jednat Trump s Putinem a Ťin-pchingem? Evropa neskrývá obavy
včera
Česko plánuje nákup nového systému protivzdušné obrany, řekl v Izraeli Zůna
včera
Si Ťin-pching přivítal v Číně "starého přítele" Putina. Zítra se sejdou s Trumpem
včera
Měsíční výhled počasí. Víme, jak má začít meteorologická zima
17. listopadu 2026 21:57
Karel III. uvítal nového Bonda. Craiga jako král nezažil
17. listopadu 2026 21:04
Ekonomika se po listopadu 1989 zásadně proměnila. Podnikatelé ale čelí novým výzvám
Listopad 1989 otevřel cestu nejen k demokracii, ale také ke svobodnému podnikání a hluboké proměně české ekonomiky. Mezi lety 1990 a 2025 se reálný objem českého vývozu zboží a služeb zvýšil více než sedminásobně. Výrazně posílil význam soukromého sektoru, který podle údajů za rok 2024 vytvářel více než 80 % hrubé přidané hodnoty české ekonomiky. Zatímco počátek 90. let byl ve znamení obnovy soukromého podnikání a otevírání zahraničních trhů, dnešní firmy upozorňují na bariéry, které jejich další rozvoj komplikují. Podle podzimního šetření Komorový barometr Hospodářské komory ČR označilo 57,8 % respondentů regulatorní a administrativní zátěž za jednu z očekávaných překážek rozvoje podnikání v roce 2027.
Zdroj: Jan Hrabě