Francie připouští, že policie nad nepokoji ztrácí kontrolu. Zavedla částečný zákaz vycházení

Francouzská vláda čelí stupňujícímu se tlaku po nejhorších městských nepokojích za poslední roky a zvažuje vyhlášení výjimečného stavu, pokud budou násilnosti v zemi nadále pokračovat. Premiér Sébastien Lecornu oznámil, že kabinet udělil místním starostům pravomoc zavádět částečné noční zákaz vycházení s cílem ochránit obyvatele a majetek před rabováním. Tato opatření přicházejí v době, kdy se bezpečnostní složky snaží dostat pod kontrolu situaci v metropoli i dalších velkých městech zasažených vlnou destruktivních protestů.
Ministr vnitra Laurent Nuñez dříve připustil, že policie v některých momentech ztratila nad vývojem v ulicích kontrolu a že v přípravné fázi došlo k citelnému nedostatku zpravodajské předvídavosti. Ačkoliv Nuñez nabídl prezidentu Emmanuelu Macronovi svou rezignaci, hlava státu ji odmítla s ohledem na nutnost zajistit stabilní vedení bezpečnostních složek. Ministerstvo vnitra zároveň čelí obrovskému náporu kvůli tisícům postižených podniků, přičemž obchodní komory hlásí přímé škody a dopady na zhruba dva tisíce firem po celé zemi.
Vlnu nespokojenosti odstartovaly v průběhu minulého měsíce poklidné studentské protesty namířené proti nevyhovujícím podmínkám ve školství, chronickému nedostatku učitelů a přetíženému vzdělávacímu systému. Tyto demonstrace však postupně přerostly v širší celospolečenské hnutí absorbující obavy z rostoucích životních nákladů, drahých paliv a celkové sociální nejistoty. O víkendu se do ulic vydalo přes půl milionu lidí, přičemž poklidný charakter shromáždění na mnoha místech narušily radikální skupiny vyvolávající násilné střety.
Vládní představitelé sice uznávají oprávněnost původních sociálních požadavků, avšak současnou vlnu extrémního ničení a rabování přičítají organizovaným radikálním skupinám z krajní levice. Podle premiéra Lecornua se tyto extremistické struktury pokoušejí záměrně vyvolat chaos a destabilizovat politické prostředí před nadcházejícími prezidentskými volbami naplánovanými na duben příštího roku. Opozice naopak vládní kabinet obviňuje z podcenění situace a z neschopnosti včas reagovat na prohlubující se krizi veřejného pořádku.
Praktická podoba nově ohlášených částečných zákazů vycházení prozatím zůstává v mnoha ohledech nejasná a vládní činitelé upřesňují, že rozhodnutí bude plně v kompetenci místních radnic a prefektur. Očekává se, že restrikce se dotknou zejména rizikových lokalit, jako je oblast kolem pařížského náměstí Republiky, kde v uplynulých dnech docházelo k nejintenzivnějším střetům a rabování obchodů. Součástí vládních kroků je také nasazení dvou stovek policejních vyšetřovatelů, kteří analyzují digitální záznamy a videa zveřejněná samotnými výtržníky na sociálních sítích s cílem identifikovat a postavit před soud pachatele rabování.
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Zdroj: Jan Hrabě