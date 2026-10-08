Francouzský ministr financí Roland Lescure veřejně vyzval Spojené království k návratu do Evropské unie. Reagoval tak na nedávná prohlášení britského premiéra Andyho Burnhama, který otevřel možnost přehodnocení dosavadních vztahů s evropským blokem včetně vypsání nového referenda.
Lescure v rozhovoru pro stanici BBC zdůraznil, že rozhodnutí o případném opětovném vstupu je výhradně v rukou britských občanů. Dodal však, že dveře do Unie zůstávají pro Londýn kdykoliv otevřené. Hlavním důvodem pro opětné spojení je podle francouzského ministra potřeba společně čelit narůstajícím globálním hrozbám.
Britský ministerský předseda Andy Burnham ve svém vystoupení na konferenci Labouristické strany uvedl, že brexit způsobil zemi více škody než užitku. Vláda proto plánuje prověřit všechny dostupné možnosti budoucího uspořádání vztahů s Bruselem. Mezi scénáře, které hodlají ministři podrobně posoudit, patří zachování stávajícího stavu, usilování o celní unii, návrat na jednotný evropský trh nebo plný návrat do evropského bloku. Burnham zdůraznil nutnost zvážit výhody i nevýhody jednotlivých variant a zjistit, co je v praxi uskutečnitelné.
V souvislosti s novým směřováním britské zahraniční politiky zamířil ministerský předseda do Německa na jednání s tamním kancléřem Friedrichem Merzem. Spolková vláda v Berlíně již dříve vyjádřila podporu myšlence užšího propojení mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Během bilaterální schůzky mají oba lídři dojednat dohodu o užší bezpečnostní součinnosti zaměřenou na ochranu před kybernetickými útoky. Předmětem jednání jsou však i širší rámcové vztahy mezi Londýnem a celým evropským společenstvím.
Roland Lescure se vyjádřil také k obavám britské strany týkajícím se nových pravidel Evropské unie na podporu evropských výrobců. Zástupci britské vlády již dříve varovali, že plánovaný summit zaměřený na obnovení vztahů s Unií by mohl být odložen, pokud Brusel nezačne jednat o legislativě, která podle nich hrozí vytlačením britských firem z evropského trhu. Francouzský ministr financí v reakci na tato varování vzkázal, že jediným způsobem, jak tyto záležitosti ovlivnit, je přímá účast u jednacího stolu.
Oživení debaty o brexitu vyvolalo ostré reakce na britské politické scéně, zejména ze strany zastánců původního odchodu z Unie. Lídr strany Reform UK Nigel Farage prohlásil, že Burnhamova vyjádření znamenají největší vzpruhu pro jeho vlastní politickou kariéru. Podle Farage otevřela vládní strana znovunastolením tohoto tématu obrovský prostor pro opozici. Farage současně zpochybnil nedávné průzkumy veřejného mínění, podle nichž by návrat do evropského bloku podporovalo až padesát devět procent britské veřejnosti.
Šéf Reform UK v této souvislosti upozornil na konkrétní závazky a náklady, které by plné členství v Evropské unii pro Spojené království znamenalo. Připomněl, že opětný vstup do Unie by britské poplatníky mohl stát přibližně dvacet pět miliard liber ročně. Znovuobnovení členství by podle něj navíc vyžadovalo přistoupení k Schengenskému prostoru bez hraničních kontrol a závazek k přijetí společné evropské měny euro.
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Zdroj: Libor Novák