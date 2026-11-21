Americký prezident Donald Trump usiluje o uzavření dohody mezi Ruskem a Ukrajinou ještě před tím, než v lednu převezmou kontrolu nad Kongresem demokraté. Podle informací deníku Financial Times, který se opírá o zdroje obeznámené s plánem, dala administrativa evropským i ukrajinským diplomatům najevo, že cílem je dohodnout mírovou smlouvu na začátku ledna.
Podle deníku by demokraté s převahou v obou komorách Kongresu pravděpodobně prosazovali posílení pomoci pro Kyjev i zpřísnění sankcí proti Rusku. Jeden ze zdrojů deníku Financial Times uvedl, že zatímco Američané spěchají, ruský prezident Vladimir Putin nikam nespěchá, a dodal, že Trump si Putina oblíbil a chce celou záležitost uzavřít do ledna, protože podpis dohody před nástupem demokratů by znamenal výhodnější podmínky pro Kreml.
Prezidentův vyslanec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner v poslední době výrazně zintenzivnili úsilí o obnovení mírových jednání o Ukrajině. Absolvovali schůzky se zástupci Ruska, Ukrajiny a Evropy v Moskvě, Dublinu i Berlíně a opakovaně dávali najevo, že uzavření dohody je naléhavé.
Evropský politik, který hovořil s deníkem Financial Times po jednání s Kushnerem, uvedl, že americká strana na dohodu silně tlačí. To podle něj vyvolává obavy, že Washington očekává od Kyjeva dalekosáhlé ústupky.
Donald Trump dlouhodobě tvrdí, že je Putin připraven vyjednat mírovou dohodu. Ruský prezident však ve čtvrtek po summitu v Šen-čenu, kde se sešli představitelé Ruska, Číny a Spojených států, prohlásil, že Ukrajina a její evropští spojenci musí přijmout kompromisy a realitu, přičemž Moskva nadále požaduje postoupení Donbasu, vzdání se členství v Severoatlantické alianci a omezení ukrajinských ozbrojených sil.
Zástupci Trumpovy administrativy naznačují, že by jednání mohla pokračovat v prosinci během summitu skupiny G20 v Miami. Trump na toto setkání pozval i Putina, který zatím nesdělil, zda pozvání přijme, přičemž vysoce postavený francouzský činitel uvedl, že na samotném summitu v Miami k žádným vyjednáváním nedojde, protože zástupci Ukrajiny tam pozváni nebyli.
V Kyjevě mezitím vnímají obnovené omezení provozu vojenské satelitní sítě Starshield ze strany Spojených států na okupovaných územích a v blízkosti fronty, které komplikuje údery na ruské pozice, jako nástroj nátlaku na ukrajinské vedení. Podle zdrojů z ukrajinské strany chtějí Spojené státy tímto způsobem oslabit vyjednávací pozici Ukrajiny a přimět ji k ústupkům vůči Rusku.
Podle listu Financial Times Washington tvrdí, že by Moskva souhlasila s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu po vzoru pátého článku zakládací smlouvy Severoatlantické aliance, přičemž Kushner dokonce ujistil, že se ruskou stranu podařilo přesvědčit. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov však v pátek prohlásil, že i pouhá podoba jakéhosi polovičatého členství Ukrajiny v alianci je pro Rusko nepřijatelná, a dodal, že o bezpečnostních zárukách lze hovořit pouze tehdy, pokud bude splněna ruská podmínka, aby se Ukrajina nikdy nestala členem Severoatlantické aliance.
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Zdroj: Libor Novák