Hegseth čelí impeachmentu. Kongres ho obvinil z vedení nelegální války s Íránem

Libor Novák

10. listopadu 2026 10:53

Pete Hegseth (21. února 2025).
Pete Hegseth (21. února 2025). Foto: president.gov.ua

Odcházející republikánský kongresman Thomas Massie podal v americké Sněmovně reprezentantů ústavní žalobu proti ministrovi obrany Petu Hegsethovi. Tento krok směřuje k vynucení hlasování, které by mohlo proběhnout již během středy před koncem funkčního období současného složení Kongresu. Massie obviňuje šéfa Pentagonu z překročení pravomocí a vedení nelegitimního konfliktu a snaží se o jeho impeachment.

Hlavním bodem obžaloby je údajné zahájení a pokračování neautorizované války s Íránem v rozporu s rezolucí o válečných pravomocích bez souhlasu zákonodárců. Část článků se odvolává na útoky na základní školu v íránském Minabu z února, které si vyžádaly životy více než 175 civilistů. Ačkoliv nezávislé analýzy a předběžné šetření Pentagonu připisují odpovědnost Spojeným státům, oficiální místa konkrétní odpovědnost dosud nepotvrdila.

Navzdory těmto vážným obviněním se v řadách demokratických zákonodárců objevuje široká podpora pro toto rezoluční usnesení. K iniciativě se staví odmítavě část politického spektra, avšak někteří republikánští zákonodárci rovněž vyjadřují určité sympatie s Massieho postupem. Celá záležitost vyvolává hluboké pnutí uvnitř Washingtonu krátce po listopadových volbách.

Změny a debaty se odehrávají také v Senátu, kde skupina republikánských senátorů vyzvala k odložení vnitřní volby vedení strany. V dopise adresovaném šéfovi konference Tomu Cottonovi požadují čas na hlubokou reflexi po výrazné porážce v nedávných volbách. Podle signatářů vedených Ronem Johnsonem by rychlé volby bez důkladné diskuse byly politickým pochybením.

Navzdory výzvám k odkladu se zdá, že pozice dosavadního lídra většiny Johna Thuneho zůstává prozatím bez vážnějšího vyzyvatele. Pokud Thune obhájí svou pozici, povede stranu v novém Kongresu podle konečných výsledků voleb. Senátoři však trvají na tom, že strana potřebuje strategickou sebereflexi směrem do budoucna.

V táboře demokratů čelí současný lídr Chuck Schumer rostoucímu tlaku na obměnu vedení strany. Někteří zákonodárci, včetně senátorů Richarda Blumenthala a Elissy Slotkinové, volají po generační obměně a nové energii po úspěšných volbách. Podle jejich vyjádření výsledky hlasování jasně ukázaly potřebu čerstvých myšlenek v čele politické struktury.

Kolem pozice lídra demokratů se začínají formovat další možné osobnosti, o čemž svědčí i diskuse uvnitř strany. Zákonodárce Chris Van Hollen podle informací z médií zvažuje možnost případné kandidatury na tento post. Nově zvolení senátoři již dříve deklarovali, že stávajícího lídra v chystané volbě nepodpoří.

Vnitropolitická situace ve Washingtonu tak zůstává krajně napjatá kvůli kombinaci snah o sesazení ministra obrany a vnitrostranických bojů o vedení v obou komorách Kongresu. Nadcházející dny přinesou klíčová jednání, která ovlivní politické směřování na začátku nového roku. Tyto události bezprostředně navazují na výsledky nedávných listopadových voleb.

před 1 hodinou

Hegseth označil snahu o impeachment za divadlo. Jak proces probíhá a co šéfovi Pentagonu hrozí?

Související

Mírové rozhovory v Abú Dhabí

V Abú Dhabí začaly mírové rozhovory o válce na Ukrajině

Evropští zástupci, Spojené státy a Ukrajina se na úvod mírových rozhovorů v Abú Dhabí dohodli na přezkoumání celkové bezpečnostní architektury kontinentu. Hlavním cílem tohoto kroku je minimalizovat napětí mezi Ruskem a spojenci v Severoatlantické alianci a zároveň zajistit dlouhodobou bezpečnost Ukrajiny po skončení probíhajícího válečného konfliktu.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Pete Hegseth

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Vladimir Putin

Evropský lídr po rozhovoru s Putinem mírní nadšení: Od jednání s Ruskem nic nečekejte, Kreml žádný mír nechce

Norští představitelé v čele s premiérem Jonasem Gahrem Størem vyjádřili v rozhovoru pro portál Politico velké obavy ohledně nadcházejících mírových jednání. Podle jeho vyjádření nelze od připravovaných třístranných rozhovorů v Abú Dhabí očekávat žádný zásadní průlom. Setkání naplánované na listopad má sloužit pouze jako mezidobí pro další vývoj diplomatických snah.

před 3 hodinami

Steve Witkoff

Merzův poradce i šéf štábu tajemníka NATO. Kdo odcestoval do Abú Dhabí na mírová jednání s Ruskem?

Vrchní představitelé Evropské unie, Severoatlantické aliance a klíčových evropských metropolí odcestovali do Abú Dhabí, kde se účastní zprostředkovaných jednání o ukončení války na Ukrajině. Tato diplomatická iniciativa má zajistit, že Evropa se pokusí ovlivnit probíhající rozhovory, ačkoliv její zástupci nebudou přímo u hlavního jednacího stolu, píše Politico. Přítomnost evropských činitelů reaguje na obavy z možných ústupků Rusku a diskusí o budoucí evropské bezpečnostní architektuře.

před 5 hodinami

Pete Hegseth (21. února 2025).

Hegseth čelí impeachmentu. Kongres ho obvinil z vedení nelegální války s Íránem

Odcházející republikánský kongresman Thomas Massie podal v americké Sněmovně reprezentantů ústavní žalobu proti ministrovi obrany Petu Hegsethovi. Tento krok směřuje k vynucení hlasování, které by mohlo proběhnout již během středy před koncem funkčního období současného složení Kongresu. Massie obviňuje šéfa Pentagonu z překročení pravomocí a vedení nelegitimního konfliktu a snaží se o jeho impeachment.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Mrazivé ráno v Praze

Měsíční výhled počasí. V noci má přituhovat, tvrdí meteorologové

Až do úvodních prosincových dnů už vidí meteorologové. I v následujících dnech a týdnech se bude nadále ochlazovat, přechodně hrozí i výraznější mráz v nočních a ranních hodinách. Přes den má být stále nad nulou. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Ilustrační fotografie.

V Česku se má posílit protidronová ochrana kritické infrastruktury

Subjekty kritické infrastruktury i policie získají více možností, jak účinně zasáhnout proti dronům, které neoprávněně proniknou do bezletové zóny chráněných objektů. Návrh nové právní úpravy schválila vláda, informovalo ministerstvo vnitra v tiskové zprávě. 

včera

včera

Nákupní vozík

Česko čeká další ročník potravinové sbírky. Proběhne v sobotu

Stovky prázdných talířů se skutečnými lidskými příběhy dnes zaplnily Václavské náměstí v Praze. Neobvyklá instalace upozornila na rostoucí počet lidí, kteří se navzdory práci, péči o rodinu nebo svému důchodovému věku dostávají do situace, kdy jim nezbývají peníze na základní potraviny. Sbírka potravin, největší materiální sbírka v České republice, se uskuteční už v sobotu 14. listopadu a veřejnost bude opět moci svou pomoc proměnit v konkrétní dar.

včera

Seismograf, ilustrační fotografie.

Na Chebsku se otřásá země, potvrdili experti

Chebsko v pondělí zasáhly opakující se otřesy, které pocítili i místní obyvatelé. Informoval o tom Geofyzikální ústav Akademie věd ČR. Nejsilnější otřes měl sílu přes 2,5 stupně. Experti připomněli, že v inkriminované oblasti nejde o výjimečný jev. 

včera

včera

včera

Donald Trump

Ukrajina bude mít po válce trochu jiný tvar, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump poskytl rozsáhlý rozhovor v pořadu 60 Minutes televizní stanice CBS, v němž poprvé podrobně zhodnotil výsledky nedávných voleb do poloviny mandátu a vyjádřil se k řadě aktuálních politických i osobních témat. V hodnocení volebního neúspěchu republikánů prezident otevřeně přiznal, že imigrační politika jeho administrativy a rozsáhlé deportace nelegálních migrantů zašly příliš daleko. 

včera

Mekka je město s cca 2 miliony obyvateli v západní části Saúdské Arábie. Je hlavním městem provincie Mekka v regionu Hidžáz. Je rodištěm Mohameda, proroka islámu, a je nejsvětějším městem islámu. Každým rokem putuje na pouť během hadždže (islámský měsíc dhú'l-hidždža) do Mekky tři milióny muslimů, přičemž nevěřícím je vstup do města tradičně zakázán.

Pouť do Mekky se kvůli extrémnímu vedru změnila v boj o život. Sanitky nemohly zasáhnout, popisuje cestovatel

Čtyřicetiletý britský cestovatel a spisovatel Zirrar Ali prožil během tradiční pouti do Mekky extrémní vlnu veder, kdy teploty na posvátných místech překročily 51 stupňů Celsia. Náboženská cesta, která měla být vrcholem jeho duchovního života, se kvůli stupňujícím se dopadům klimatické změny proměnila v nebezpečný boj o přežití, během něhož on i jeho starší otec čelili akutnímu nedostatku vody, stínu a lékařské pomoci.

včera

Gadi Eisenkot

Netanjahu uvrhnul Izrael do hluboké krize, tvrdí Eisenkot. Zahájil jednání o sestavení vlády

Bývalý náčelník generálního štábu izraelské armády a předseda strany Jašar Gadi Eisenkot převzal od prezidenta Jicchaka Herzoga oficiální pověření k sestavení nové vlády a zahájil jednání s možnými koaličními partnery. Šestašedesátiletý politik, který dostal od hlavy státu lhůtu dvaceti osmi dnů, při té příležitosti varoval, že dosavadní premiér Benjamin Netanjahu přivedl zemi do hluboké krize a že se Izrael nachází v kritickém bodě, odkud může být cesta zpět již ztracena.

včera

včera

včera

Tesla oficiálně ukončuje výrobu vozů Cybertruck, oznámil Musk

Společnost Tesla plánuje v příštím roce ukončit výrobu svých elektrických vozů Cybertruck v texaské továrně, jak oznámil ředitel automobilky Elon Musk. Tento krok má uvolnit potřebné výrobní kapacity pro rozvoj autonomních vozidel typu Cybercab. Model s nezaměnitelným hranatým designem přitáhl od svého uvedení na trh řadu skalních příznivců, avšak potýkal se také s prodejními problémy.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy