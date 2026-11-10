Hegseth čelí impeachmentu. Kongres ho obvinil z vedení nelegální války s Íránem

Odcházející republikánský kongresman Thomas Massie podal v americké Sněmovně reprezentantů ústavní žalobu proti ministrovi obrany Petu Hegsethovi. Tento krok směřuje k vynucení hlasování, které by mohlo proběhnout již během středy před koncem funkčního období současného složení Kongresu. Massie obviňuje šéfa Pentagonu z překročení pravomocí a vedení nelegitimního konfliktu a snaží se o jeho impeachment.
Hlavním bodem obžaloby je údajné zahájení a pokračování neautorizované války s Íránem v rozporu s rezolucí o válečných pravomocích bez souhlasu zákonodárců. Část článků se odvolává na útoky na základní školu v íránském Minabu z února, které si vyžádaly životy více než 175 civilistů. Ačkoliv nezávislé analýzy a předběžné šetření Pentagonu připisují odpovědnost Spojeným státům, oficiální místa konkrétní odpovědnost dosud nepotvrdila.
Navzdory těmto vážným obviněním se v řadách demokratických zákonodárců objevuje široká podpora pro toto rezoluční usnesení. K iniciativě se staví odmítavě část politického spektra, avšak někteří republikánští zákonodárci rovněž vyjadřují určité sympatie s Massieho postupem. Celá záležitost vyvolává hluboké pnutí uvnitř Washingtonu krátce po listopadových volbách.
Změny a debaty se odehrávají také v Senátu, kde skupina republikánských senátorů vyzvala k odložení vnitřní volby vedení strany. V dopise adresovaném šéfovi konference Tomu Cottonovi požadují čas na hlubokou reflexi po výrazné porážce v nedávných volbách. Podle signatářů vedených Ronem Johnsonem by rychlé volby bez důkladné diskuse byly politickým pochybením.
Navzdory výzvám k odkladu se zdá, že pozice dosavadního lídra většiny Johna Thuneho zůstává prozatím bez vážnějšího vyzyvatele. Pokud Thune obhájí svou pozici, povede stranu v novém Kongresu podle konečných výsledků voleb. Senátoři však trvají na tom, že strana potřebuje strategickou sebereflexi směrem do budoucna.
V táboře demokratů čelí současný lídr Chuck Schumer rostoucímu tlaku na obměnu vedení strany. Někteří zákonodárci, včetně senátorů Richarda Blumenthala a Elissy Slotkinové, volají po generační obměně a nové energii po úspěšných volbách. Podle jejich vyjádření výsledky hlasování jasně ukázaly potřebu čerstvých myšlenek v čele politické struktury.
Kolem pozice lídra demokratů se začínají formovat další možné osobnosti, o čemž svědčí i diskuse uvnitř strany. Zákonodárce Chris Van Hollen podle informací z médií zvažuje možnost případné kandidatury na tento post. Nově zvolení senátoři již dříve deklarovali, že stávajícího lídra v chystané volbě nepodpoří.
Vnitropolitická situace ve Washingtonu tak zůstává krajně napjatá kvůli kombinaci snah o sesazení ministra obrany a vnitrostranických bojů o vedení v obou komorách Kongresu. Nadcházející dny přinesou klíčová jednání, která ovlivní politické směřování na začátku nového roku. Tyto události bezprostředně navazují na výsledky nedávných listopadových voleb.
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Zdroj: Libor Novák