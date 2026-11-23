Staronovým výkonným ředitelem úspěšné společnosti Nvidia se v pondělí stal Jensen Huang, jenž nedávno odstoupil kvůli aféře s údajnou čínskou špionkou. Akcie reagovaly vzestupem, Huangův návrat si pochvaluje také americký prezident Donald Trump.
Huang původně odstoupil z vedoucí funkce ve společnosti v předchozím průběhu listopadu, když přiznal aférku se ženou, která měla být čínskou špionkou a mít milostný poměr i s dalším vysoce postaveným představitelem firmy.
Vedení Nvidie v pondělí jednomyslně odsouhlasilo Huangův návrat do čela společnosti. "Věříme, že Jensen je tou pravou osobou a že jeho opětovné angažování je v nejlepším zájmu držitelů našich akcií, zaměstnanců, partnerů a zákazníků," uvedlo představenstvo. Firma zdůraznila, že podle jejích informací nepředstavuje návrat Huanga jakékoliv bezpečnostní riziko.
Akcie společnosti reagovaly nárůstem hodnoty o přibližně 30 procent. Podle expertů se tak ukazuje, že Huang v podstatě přerostl firmu a stal se takovou osobností, kterou nelze vyhodit.
Na dnešní vývoj již reagoval i americký prezident Donald Trump. Podle jeho slov bylo učiněno správné rozhodnutí. "Země potřebuje Jensenovo vedení v Nvidii, aby zajistil úspěch a prosperitu nejen firmě, ale celé americké ekonomice," napsal šéf Bílého domu v příspěvku na síti Truth Social.
"Vláda Spojených států nemá důvod si myslet, že Jensenův návrat představuje riziko pro národní bezpečnost," zmínil Trump a označil Huanga za velkého patriota a národní poklad. Firmu nicméně vyzval, aby pokračovala s interním vyšetřováním.
Nvidia je přední americký technologický gigant, který se proslavil především návrhem grafických procesorů (GPU) pro herní průmysl, ale dnes stojí v samém centru rozvoje umělé inteligence, datových center a vysoce výkonných výpočtů.Díky své softwarové platformě CUDA a specializovaným čipům či celým výpočetním systémům se stala klíčovým dodavatelem infrastruktury pro trénování a provoz moderních AI modelů. Kromě datových center a herních řad GeForce/RTX rozvíjí také řešení pro vědecké simulace, autonomní systémy a kvantové výpočty.
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Jensen Huang , Nvidia , Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
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