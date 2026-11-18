Ukrajinská armáda podnikla překvapivý a vícestupňový útok na Krymský most, který spojuje Ruskem okupovaný polostrov s ruskou pevninou. Akce proběhla v noci na úterý a zanechala za sebou vážné škody na silniční i železniční části této monumentální stavby. Kyjev přitom operaci načasoval záměrně tak, aby demonstroval zranitelnost režimu ruského prezidenta Vladimira Putina před nadcházejícím mezinárodním summitem.
Podle informací webu The Guardian od přímých účastníků operace z řad ukrajinských bezpilotních sil se přípravy účastnili vojáci ze 7. střediska hlubokých úderů. Záběry z místa startu ukázaly kamikadze drony s nápisy v cyrilici, které zamířily k přibližně pět set kilometrů vzdálenému cíli na jihu. Na rozdíl od častých útoků na ropné rafinérie uvnitř Ruska tentokrát vojáci cílili na symbol ruských imperiálních ambicí.
Samotná operace byla vysoce koordinovaná a probíhala v několika vlnách s cílem přetížit hustě organizovanou ruskou protivzdušnou obranu. První vlna dronů zaměstnala lokální obranné systémy, načež následovala druhá vlna sloužící jako rádiový a video komunikační relé. Ukrajinské jednotky tak dokázaly obejít nedávná omezení satelitního systému Starshield a vytvořily vlastní spolehlivé spojení v reálném čase.
Do třetí fáze úderu se zapojily silné ukrajinské střely s plochou dráhou letu typu Flamingo, z nichž každá nese asi tisíc kilogramů trhaviny. Palubní kamery zaznamenaly přiblížení střel k mohutným ocelovým obloukům mostu a následný mohutný výbuch. Ranní záběry z místa události potvrdily zřícení hlavní části silničního mostu do vod Kertčského průlivu.
Krymský most byl otevřen samotným Vladimirem Putinem v roce 2018 a v ruské propagandě platil za nepropustný symbol síly. Pro Ukrajinu představoval nelegální stavbu a nenáviděný znak koloniálního smýšlení, na který již v minulosti mířily dva neúspěšné útoky. Zničení jeho klíčových částí proto vyvolalo v zemi vlnu radosti a oslav mezi obyvateli i vojáky.
Načasování úderu nebylo náhodné, neboť proběhlo těsně před čtvrtečním summitem v Číně, kde se měli setkat Donald Trump, Si Ťin-pching a Vladimir Putin. Podle ukrajinských vojenských zdrojů měla akce vyslat jasný signál dalším světovým lídrům o skutečné slabosti ruského prezidenta. Úspěšný útok dokázal, že Kreml nedokáže ochránit ani ty nejvýznamnější symboly své moci.
Vyřazení mostu z provozu má rovněž zásadní praktické důsledky pro ruské vojenské operace na jihu Ukrajiny. Okupační armáda dosud spoléhala na toto spojení při pravidelných dodávkách munice, pohonných hmot a vojenského vybavení na militarizovaný poloostrov. Po částečném uzavření přechodu se ruská logistika musí spoléhat na pozemní koridor přes okupované části Záporožské a Chersonské oblasti.
Trosky z poškozeného mostu navíc zablokovaly úzký plavební koridor v Kertčském průlivu, který spojuje Azovské a Černé moře. Obydlené ukrajinské přístavy v Azovském moři se tak ocitly v odříznutí a osobní trajekty nemohou plout. Ukrajinští vojáci se po úspěšném návratu na základnu sešli k uctění památky padlých a k oslavě provedené operace.
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